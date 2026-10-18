Öğrenciler uluslararası projelerle özgüven ve dil kazanıyor

Programın amacı ve katılımcılar:

Aydın'da düzenlenen tanıtım programı, öğrencilerin uluslararası eğitim fırsatları hakkında bilgilendirilmesini ve bu çalışmaların eğitimdeki kazanımlarının görünür kılınmasını hedefledi. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ile Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk katıldı.

Uluslararası projelerin öğrencilere katkıları:

Açılış konuşmasını yapan Mehmet Yiğit, uluslararası projelerin öğrencilerin kişisel ve akademik gelişimine yaptığı katkılara dikkat çekti. Yiğit, bu tür projelerin öğrencilere özgüven, yabancı dil becerileri ve farklı kültürleri tanıma imkânı sunduğunu belirtti ve uluslararası deneyimlerin eğitim sürecinde oynadığı rolü vurguladı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bağlantı:

Yiğit, konuşmasında ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin eğitim vizyonuna atıfta bulundu. Modelin, köklerinden güç alan ve dünyaya açık nesiller yetiştirme anlayışını öne çıkardığını belirterek, uluslararası projelerin bu vizyonla örtüştüğünü ifade etti.

Program kapsamında, öğrencilerin proje süreçlerine katılımının artırılması, dil eğitiminin güçlendirilmesi ve kültürlerarası etkileşimin desteklenmesi hedeflerinin ön plana çıktığı kaydedildi. Yetkililer, bu tür çalışmaların eğitimin niteliğini yükselttiğini ve öğrencilere uzun vadeli kazanımlar sağladığını söyledi.

AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET YİĞİT, ERASMUS DAYS TANITIM PROGRAMINDA ULUSLARARASI PROJELERİN ÖĞRENCİLERE ÖZGÜVEN, DİL BECERİSİ VE KÜLTÜREL FARKINDALIK KAZANDIRDIĞINA DİKKAT ÇEKTİ.