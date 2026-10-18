Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Öğrenciler uluslararası projelerle özgüven ve dil kazanıyor

Aydın'da İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, programda uluslararası projelerin öğrencilere özgüven, dil ve kültürel farkındalık kazandırdığını vurguladı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 15:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Öğrenciler uluslararası projelerle özgüven ve dil kazanıyor

Programın amacı ve katılımcılar:

Aydın'da düzenlenen tanıtım programı, öğrencilerin uluslararası eğitim fırsatları hakkında bilgilendirilmesini ve bu çalışmaların eğitimdeki kazanımlarının görünür kılınmasını hedefledi. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ile Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk katıldı.

Uluslararası projelerin öğrencilere katkıları:

Açılış konuşmasını yapan Mehmet Yiğit, uluslararası projelerin öğrencilerin kişisel ve akademik gelişimine yaptığı katkılara dikkat çekti. Yiğit, bu tür projelerin öğrencilere özgüven, yabancı dil becerileri ve farklı kültürleri tanıma imkânı sunduğunu belirtti ve uluslararası deneyimlerin eğitim sürecinde oynadığı rolü vurguladı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bağlantı:

Yiğit, konuşmasında ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin eğitim vizyonuna atıfta bulundu. Modelin, köklerinden güç alan ve dünyaya açık nesiller yetiştirme anlayışını öne çıkardığını belirterek, uluslararası projelerin bu vizyonla örtüştüğünü ifade etti.

Program kapsamında, öğrencilerin proje süreçlerine katılımının artırılması, dil eğitiminin güçlendirilmesi ve kültürlerarası etkileşimin desteklenmesi hedeflerinin ön plana çıktığı kaydedildi. Yetkililer, bu tür çalışmaların eğitimin niteliğini yükselttiğini ve öğrencilere uzun vadeli kazanımlar sağladığını söyledi.

AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET YİĞİT, ERASMUS DAYS TANITIM PROGRAMINDA ULUSLARARASI...

AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET YİĞİT, ERASMUS DAYS TANITIM PROGRAMINDA ULUSLARARASI PROJELERİN ÖĞRENCİLERE ÖZGÜVEN, DİL BECERİSİ VE KÜLTÜREL FARKINDALIK KAZANDIRDIĞINA DİKKAT ÇEKTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gürsu'da toplu konutlarda ek ödeme tartışması büyüyor
images

Ameliyatın arka planında: anestezinin görünmez kahramanları
images

Üç yıl sonra enkazdan çıkarılan 75 kişi Gazze'de toprağa verildi
images

Söke'de çocuk akademisiyle ailelere kapsamlı gelişim eğitimi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gürsu'da toplu konutlarda ek ödeme tartışması büyüyor

Minikler sahada: hareket, oyun ve yeni hatıralar

Müftülerden yeni il müftüsüne ziyaret ve başarı dilekleri

Görevde duyarlılık: Bilecik emniyet müdürü polislerin çabasını takdir etti

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Husiler Suudi hedeflerine dört füze ve İHA saldırısı düzenlediklerini iddia etti