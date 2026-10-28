öğrencilerden 29 ekim koreografisi: birlik ve coşku sahnede

Siverek'te 29 Ekim coşkusu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Abdülkadir Karahan Fen Lisesi öğrencileri Cumhuriyet'in ilanının yıl dönümünü anmak amacıyla bir araya geldi. Hazırlanan koreografi, kutlama programına renk kattı.

öğrenciler '29 Ekim' yazısını oluşturdu:

Programda öğrenciler düzenlenen koreografiyle sahnede 29 Ekim yazısını oluşturarak görsel bir sunum yaptı. Gösteri izleyenler tarafından beğeniyle karşılandı ve bayram coşkusunu yansıttı.

kutlamaya katkı ve birlik mesajı:

Gösterinin ardından öğrenciler tarafından Türk bayrağı açıldı. Etkinlik, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü kutlamalarına anlamlı bir katkı sunarken birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Siverek’te 29 Ekim’e özel koreografi gösterisi