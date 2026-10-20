Öğrencilere çağrı: diploma tek başına yeterli değil, deneyim şart

Düzce Üniversitesi Akçakoca kampüsünde buluşma

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Üniversitesi Akçakoca Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen Milletvekilimiz Akçakoca’da Öğrencilerimizle Buluşuyor programına konuk oldu. Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen buluşmaya; Prof. Dr. Ali Ertuğrul, Doç. Dr. Taner Atmaca, kamu kurumlarının temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

üniversitenin gençleri hazırlama işlevi:

Programda açılış konuşmasını yapan Akçakoca Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Taner Atmaca, üniversitelerin yalnızca bilgi üreten veya diploma veren kurumlar olmadığını; öğrencilerin kendilerini keşfettiği, farklı bakışlarla tanıştığı ve geleceğe ilişkin hayallerini şekillendirdiği kuruml ar olduğunu söyledi. Atmaca, bu tür etkinlikleri öğrencilerin beklenti, sorun ve önerilerini doğrudan paylaşabildiği iletişim zemini olarak gördüklerini belirtti ve Düzce Üniversitesi ile şehir arasındaki ilişkileri güçlendirme hedeflerini vurguladı.

öğrencilere somut öneriler:

Etkinlikte konuşan Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, eğitim hayatı, kampüs imkanları ve kariyer planlaması üzerine önemli değerlendirmeler yaptı. Öztürk, üniversite eğitiminin duvarlar arasında kalmaması gerektiğini; pratiğe dönüştürülmeyen bilginin topluma katkı sağlamayacağını ifade etti. Kendisinin 25 yıllık sosyal hizmet deneyimine atıfta bulunan Öztürk, sosyal yardımlaşma, aile ve sosyal politikalar alanındaki çalışmalardan örnekler verdi.

Öztürk, Düzce’nin organize sanayi bölgeleri ve ihracat potansiyeli sayesinde iş bulma açısından şanslı bir il olduğuna dikkat çekti, ancak bunun yeterli olmadığını söyledi. Öğrencilere yabancı dil öğrenme, mesleki kurslara katılma ve çalışmak istedikleri alanın piyasa dinamiklerini doğru okuma becerilerini kazanmalarını önerdi. Ayrıca hayatta başarı için emek ve mücadelenin önemine değindi.

öğrenci soruları ve programın sonu:

Program sırasında öğrencilerin ulaşım, altyapı ve okul güvenliği gibi gündelik sorunlara ilişkin sorularını da içtenlikle yanıtlayan Öztürk, katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı. Etkinlik, teşekkür belgesi takdimi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

DÜZCE'NİN İŞ BULMA KONUSUNDA ŞANSLI BİR İL OLDUĞUNU VURGULAYAN AK PARTİ DÜZCE MİLLETVEKİLİ ERCAN ÖZTÜRK, ANCAK SADECE DİPLOMANIN YETERLİ OLMADIĞINI; ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM ALIRKEN YABANCI DİL ÖĞRENMESİNİ, KURSLARA KATILARAK KENDİLERİNİ GELİŞTİRMESİNİ VE ALANIYLA İLGİLİ PİYASA DİNAMİKLERİNİ İYİ OKUMASINI TAVSİYE ETTİ.