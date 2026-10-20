Sinop müftülüğünden hafızlığı güçlendirme ve koruma değerlendirmesi

toplantı ve amaçları:

Sinop İl Müftülüğü tarafından din görevlilerine yönelik düzenlenen Hafızlığı Muhafaza Programı kapsamında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda program dâhilinde yürütülen hizmet içi eğitim faaliyetleri ile eğitim süreçlerinin verimliliği detaylı bir şekilde ele alındı.

eğitim çalışmaları ve değerlendirme:

İl Müftüsü Mehmet Arslaner başkanlığında yapılan toplantıda, din görevlilerinin hafızlıklarını korumalarına ve geliştirmelerine yönelik uygulanan eğitim yöntemleri ve takip süreçleri masaya yatırıldı. Program çerçevesinde sürdürülen çalışmaların etkinliği üzerine değerlendirmeler paylaşıldı.

Toplantıya Sinop İl Müftü Yardımcısı Metin Aykut ile Şube Müdürü Hasan Karataş da katıldı.

İl Müftüsü Arslaner, hafızlığın önemine vurgu yaparak programa katılım sağlayan din görevlilerine çalışmalarında başarılar diledi ve programın amaçlarına hizmet edecek çalışmaların devamını temenni etti.

SİNOP İL MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN DİN GÖREVLİLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN "HAFIZLIĞI MUHAFAZA PROGRAMI" KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.