Şırnak'ta mahalle buluşmalarıyla kadına şiddete karşı bilinç yükseltiliyor

etkinlikte yapılanlar:

Şırnak İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) tarafından düzenlenen mahalle buluşmasında, katılımcılara kadına yönelik şiddetle mücadele ve aileyi desteklemeye yönelik bilgilendirme sunuldu. Etkinlikte, aile odaklı rehberlik çalışmaları ile şiddetin önlenmesine dair uygulamalar anlatıldı.

Program kapsamında katılımcılara kurumun faaliyetlerini tanıtan broşürler dağıtıldı ve rehberlik hizmetlerine başvuru yolları hakkında pratik bilgiler verildi. Yerel düzeyde farkındalığı artırmayı hedefleyen buluşma, katılımcıların sorularına yönelik açıklamalarla interaktif bir biçimde yürütüldü.

hedef ve sürdürülebilirlik:

Şırnak İl Müftülüğü yetkilileri, şiddetin her türüyle mücadele edilmesi ve aile kurumunun desteklenmesi amacıyla benzer çalışmaların devam edeceğini vurguladı. Yapılan açıklamada, toplumda duyarlılığın güçlendirilmesi ve rehberlik hizmetlerinin daha geniş kesimlere ulaştırılmasının öncelik olduğu belirtildi.

Gerçekleştirilen mahalle buluşması, kadına yönelik şiddetin önlenmesine katkı sağlamayı ve yerel düzeyde sürdürülebilir bilgilendirme ağları oluşturmayı hedefleyen adımların parçası olarak değerlendirildi.

ŞIRNAK İL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU TARAFINDAN, KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE MAHALLE BULUŞMASI KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.