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Muhtarlar günü'nde fenalaşan Erol Erdal Gürdoğan, son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir Orta Mahalle muhtarı Erol Erdal Gürdoğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde vefat etti; Tiryakizade Süleymanağa Camii'nde öğle namazı sonrası defnedildi

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 13:43

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 13:48

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Muhtarlar günü'nde fenalaşan Erol Erdal Gürdoğan, son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreni ve uğurlama:

Eskişehir'de 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Orta Mahalle Muhtarı Erol Erdal Gürdoğan için Tiryakizade Süleymanağa Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cami avlusunda kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından merhumun naaşı dualarla toprağa verildi.

Rahatsızlanma ve tıbbi müdahale:

Odunpazarı ilçesi Orta Mahalle'de üç dönemdir muhtarlık görevini sürdüren 69 yaşındaki Gürdoğan, dün sabah saatlerinde evinde aniden rahatsızlandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Törene katılanlar ve törenin akışı:

Cenaze törenine; Eskişehir Vali Yardımcısı Hasan Çiçek, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer, Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcıları Emre Genç, Haluk Doğrudağ ve Adnan Evren Olcay, mahalle muhtarları, Gürdoğan’ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cami avlusunda kılınan namazın ardından merhumun naaşı, defnedilmek üzere Odunpazarı Mezarlığına götürülerek dualarla toprağa verildi.

ESKİŞEHİR&#039;DE 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ&#039;NDE GEÇİRDİĞİ RAHATSIZLIK SONUCU HAYATINI KAYBEDEN ORTA...

ESKİŞEHİR'DE 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ'NDE GEÇİRDİĞİ RAHATSIZLIK SONUCU HAYATINI KAYBEDEN ORTA MAHALLE MUHTARI EROL ERDAL GÜRDOĞAN, KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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