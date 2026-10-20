Kayseri'de Kıbrıs gazisine veda: askeri törenle son görev

Tören ve defnedilme:
73 yaşındaki Rafet Toker, Kayseri'de geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Öğle vakti Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Gazimiz toprağa verildi.
Askeri törenle uğurlama:
Cenaze, askeri tören eşliğinde gerçekleştirildi. Namaz sonrası düzenlenen törende askerî erkan tören usullerine uygun uygulamalarla veda etti.
Katılımcılar ve anma:
Cenaze törenine Toker'in ailesi, yakınları ve askeri erkan katıldı; katılanlar Gazimize saygılarını sundu ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
KAYSERİ'DE GEÇİRDİĞİ RAHATSIZLIK SONUCU HAYATINI KAYBEDEN KIBRIS GAZİSİ, ASKERİ TÖREN İLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.
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