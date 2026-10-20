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Kayseri'de Kıbrıs gazisine veda: askeri törenle son görev

73 yaşındaki Rafet Toker, Kayseri'de geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi; Hulusi Akar Camii'ndeki cenaze namazı ve askeri törenle uğurlandı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 13:45

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kayseri'de Kıbrıs gazisine veda: askeri törenle son görev

Tören ve defnedilme:

73 yaşındaki Rafet Toker, Kayseri'de geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Öğle vakti Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Gazimiz toprağa verildi.

Askeri törenle uğurlama:

Cenaze, askeri tören eşliğinde gerçekleştirildi. Namaz sonrası düzenlenen törende askerî erkan tören usullerine uygun uygulamalarla veda etti.

Katılımcılar ve anma:

Cenaze törenine Toker'in ailesi, yakınları ve askeri erkan katıldı; katılanlar Gazimize saygılarını sundu ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

KAYSERİ&#039;DE GEÇİRDİĞİ RAHATSIZLIK SONUCU HAYATINI KAYBEDEN KIBRIS GAZİSİ, ASKERİ TÖREN İLE SON...

KAYSERİ'DE GEÇİRDİĞİ RAHATSIZLIK SONUCU HAYATINI KAYBEDEN KIBRIS GAZİSİ, ASKERİ TÖREN İLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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