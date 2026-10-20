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Boyabat'ta üreticinin yüzünü güldüren adım: TMO çeltik alımlarını başlattı

Boyabat'ta TMO bünyesinde 2026 çeltik alım süreci başladı; Kaymakam Ömer Özbay saha incelemesi yaptı ve üreticilerin talepleri dinlendi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 13:44

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Boyabat'ta üreticinin yüzünü güldüren adım: TMO çeltik alımlarını başlattı

Boyabat'ta 2026 çeltik alım süreci resmen başladı

Sinop’un Boyabat ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bünyesinde 2026 yılı çeltik alım süreci resmen başladı. Boyabat Kaymakamı Ömer Özbay, beraberindeki ilgili kurum amirleri ile birlikte çeltik alım ve depolama alanlarını ziyaret etti.

saha incelemeleri ve bilgilendirmeler:

İncelemeler sırasında alandaki yetkililerden rekolte, alım kapasitesi ve depolama süreçleri hakkında detaylı bilgi alan Kaymakam Özbay, alım ve depolama faaliyetlerinin işleyişini yerinde takip etti.

üreticilerle buluşma ve beklentiler:

Özbay, görevli personele ve ürünlerini teslim etmeye gelen üreticilere kolaylıklar dileyerek, üreticilerle bir süre sohbet edip taleplerini dinledi. Kaymakam, yeni hasat ve alım döneminin tüm çiftçilere bol ve bereketli kazançlar getirmesi temennisinde bulundu.

BOYABAT KAYMAKAMI ÖMER ÖZBAY, TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ (TMO) TARAFINDAN 2026 YILI ÇELTİK...

BOYABAT KAYMAKAMI ÖMER ÖZBAY, TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ (TMO) TARAFINDAN 2026 YILI ÇELTİK ALIMLARININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA ÇELTİK ALIM VE DEPOLAMA ALANLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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