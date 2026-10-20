Marmaris'ten ulusal taç: 11 yaşındaki Şana Hatunoğlu kadınlar şampiyonu

Marmarisli küçük yelkenci büyük başarıya imza attı:

Marmaris'in Orhaniye Mahallesi'nde yaşayan 11 yaşındaki Şana Hatunoğlu, 16-18 Ekim tarihlerinde İzmir Urla Olimpik Yelken Kamp Merkezi'nde düzenlenen 2026 İOM Türkiye Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde birinci oldu. Üç gün süren yarışlarda dereceye giren Şana, Türkiye şampiyonluğu kupasını memleketine taşıdı.

Orhaniye İnci Narin Yerlici Okulu 6. sınıf öğrencisi olan Şana, henüz bebekken babasıyla başlayan yelken geçmişini neden olarak gösteriyor. Babası ve antrenörü olan Volkan Hatunoğlu ile birlikte iki yıldır İOM sınıfında düzenli antrenman yapan genç sporcu, ulusal yarışlarda elde ettiği performansla dikkat çekti.

zorlu rüzgâr ve yarış koşulları:

Şampiyonada yarışan sporcular, yaklaşık 1 metrelik maket yelkenlileriyle ellerindeki uzaktan kumandalar aracılığıyla tekneyi yönlendirdi. Yarışlarda rüzgâr yönünü doğru okumak, rota belirlemek ve yelken-dümen kontrolünü ustalıkla yapmak ön plandaydı. Şana, sert rüzgâr ve zaman zaman görülen fırtına koşullarına rağmen kararlı bir mücadele sergileyerek birinciliği elde etti.

Küçük sporcu deneyimini anlatırken, "Kendimi bildim bileli denizdeyim. Babamla daha bebekken başladım" diyerek denize erken yaşta alışmasının avantajını vurguladı. Yarış sırasında yaşadığı heyecanın ve parkurdaki rekabetin kendisi için öğretici ve motive edici olduğunu ifade etti.

malta hedefi ve destek çağrısı:

Türkiye şampiyonluğunun ardından Şana'nın önünde yeni bir rota var: 2027 Nisan ayında Malta'da düzenlenecek uluslararası İOM şampiyonası. Babası ve antrenörü Volkan Hatunoğlu, kızının bu uluslararası turnuvaya katılma hakkı kazandığını ve gerekli desteğin bulunması halinde Marmaris'i Malta'da temsil edeceğini belirtti.

Hatunoğlu, uzun yıllardır Marmaris'te olimpik ve milli sporcularla çalıştığını, şimdi sıra kızına geldiğini söyleyerek İOM sınıfını tercih etme nedenlerini "ulaşılabilir ve yönetilebilir olması" şeklinde açıkladı. Yaklaşık iki yıldır birlikte çalıştıkları Şana'nın ulusal yarışlardaki istikrarının şampiyonluğu getirdiğine dikkat çekti.

Bu sonuç, küçük yaşta spora başlayan bir sporcunun yerel olanaklarla ulusal başarıya ulaşabileceğinin somut bir örneğini sunuyor. Şana Hatunoğlu ve ekibi, ihtiyaçları karşılandığı takdirde Malta'daki organizasyonda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor; Orhaniye'den başlayan bu yolculuk, destek bulunursa uluslararası sahnede de sürecek.

ŞANA HATUNOĞLU, İZMİR’İN URLA İLÇESİNDE DÜZENLENEN 2026 İOM TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA KADINLAR KATEGORİSİNDE BİRİNCİ OLDU