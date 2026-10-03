Öğretmen ve okul müdürü eğitim reformunun merkezinde olmalıdır

Eskişehir'de 'Okula Veriyle Bakmak' buluşması:

Prof. Dr. Adnan Boyacı, Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ve Öğretmen Ağı iş birliğiyle Eskişehir'de düzenlenen 'Okula Veriyle Bakmak' etkinliğinde öğrenci, akademisyen ve eğitim yöneticileriyle bir araya geldi. 2 Ekim Cuma günü Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda gerçekleştirilen programda, akademisyenler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri, okul yöneticileri, öğretmenler ve eğitim fakültesi öğrencileri yoğun katılım gösterdi. Etkinlikte ERG'nin eğitim izleme yaklaşımı da paylaşıldı.

öğrenme krizi ve eğitimin dönüşümü:

Boyacı, dünya genelinde süregelen bir öğrenme krizinin bulunduğunu belirterek 2017'de yayımlanan Dünya Bankası raporuna atıfta bulundu. Bu eğilimin gelişmiş ya da gelişmekte olan tüm ülkelerde devam ettiğini söyleyen Boyacı, değişen sosyoloji, alışkanlıklar ve tüketim kalıplarının okul ve aile ilişkilerini dönüştürdüğünü ifade etti. Aile kurumunun giderek yıpranması nedeniyle değer eğitiminin aile içindeki işlevinin azaldığını ve bunun öğretmenlere hiç olmadığı kadar yeni sorumluluklar yüklediğini vurguladı.

Okulların fiziksel yapılarının ve müfredatların yenilenmesinin tek başına yeterli olmayacağına dikkat çeken Boyacı, eğitimin girdisi, süreçleri ve çıktısının insan olduğunu; gerçek bir reformun merkezine öğretmen ve okul müdürünü koyması gerektiğini kaydetti. Ona göre, en gelişmiş mimari, teknoloji veya müfredat bile öğretmenin ilgisi, adanmışlığı ve bağlılığı kadar sınıfa yansımayacaktır.