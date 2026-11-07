Bayburt'ta denetim vurgusu: yapı denetim bürolarında mevzuat uyumu araştırıldı

Denetim kapsamı ve yöntemleri:

Bayburt’ta faaliyet gösteren yapı denetim kuruluşlarının büroları, Yapı Denetimi Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde teknik personel tarafından denetlendi. Kontrollerde büro ortamları, teknik personel durumları ile kuruluşların faaliyetlerine ilişkin kayıt ve belgeler detaylı olarak incelendi.

Mevzuat uyumu ve süreç incelemesi:

Denetimler sırasında, yapı denetim süreçlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülüp yürütülmediği değerlendirildi. Kuruluşların görev ve sorumluluklarını ilgili hükümler doğrultusunda yerine getirip getirmediğine odaklanıldı ve uygulama süreçlerindeki tutarlılık gözlemlendi.

Hedef ve devam eden çalışmalar:

İl Müdürlüğü, yapı güvenliğinin sağlanması ile denetim sisteminin etkinliğinin artırılması hedefiyle kent genelinde kontrol çalışmalarını sürdürüyor. Denetimlerin amacı, yapı denetim hizmetlerinin etkin, sağlıklı ve güvenilir bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır.

BAYBURT’TA YAPI DENETİM KURULUŞLARINA BÜRO DENETİMİ YAPILDI