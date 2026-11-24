İzmit'te sokakta yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi Murat Taşer Sokak'ta meydana gelen olayda, sokakta bisiklet süren 7 yaşındaki kız çocuğu park halindeki bir otomobile çarptı. Araçta oluşan küçük bir iz gerekçe gösterilerek çevrede tepki oluştu ve kısa süre sonra olayın boyutu ağırlaştı.

olayın gelişimi:

İddialara göre araçtan inen bir kişi çocuğun bisikletine el koydu; yanında bulunan bir kadın ise bisikleti defalarca yere vurdu. O sırada çevredeki esnafın müdahalesiyle durum yatıştırılmaya çalışıldı. Yaşananların büyük bölümü, yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı ve görüntüler sosyal çevrede tepki topladı.

Olayı yaşayan küçük kızın o gün ilk kez bisiklete bindiği, bisikletin ise esnaf tarafından kendisine hediye edildiği bilgisi paylaşıldı. Görüntülerde çocuğun korktuğu ve gözyaşlarına boğulduğu görülüyor, bu durum çevreden gelen tepkileri kuvvetlendirdi.

ünlü ismin müdahalesi:

Olayın ardından aileyle iletişime geçen Demet Akalın, küçük kıza destek olmak için devreye girdi ve aileye yeni bir bisiklet hediye etti. Sanatçının bu adımı, özellikle sosyal medyada ve yerel çevrede olumlu karşılandı.

Durumun güvenlik kamerası kayıtlarına geçmesi ve sonrasında ünlü desteğinin gelmesi, olaya dikkat çekti; bu süreç hem mağdurun korunması hem de toplum içi tepkilerin nasıl yönetildiği konusunda tartışma başlattı.

Olayla ilgili resmi makamların veya araç sahibinin açıklamasına ait yeni bir bilgi paylaşılmadı. Yaşananlar, sokakta çocuk güvenliği ve toplumsal müdahale biçimleri üzerine gündemde kalan bir örnek olarak değerlendiriliyor.

Küçük kızın parçalanan bisikletinin yerine Demet Akalın yenisini hediye etti