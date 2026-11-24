Öğretmenler günü konseri şehit haberinin gölgesinde sonlandı

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü konseri, Eskişehir'den gelen acı haber üzerine sona erdirildi. Program sırasında gelen bilgi üzerine yetkililer konsere ara verildi ve organizasyon noktadan sonlandırıldı.

Kaza ve resmi açıklama:

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait AS-532 tipi helikopter, eğitim uçuşu için Eskişehir'den havalandıktan sonra Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi yakınlarında kaza kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı, helikopterde görevli 5 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Konserin kesilmesi ve valinin açıklaması:

Şehit haberinin gelmesi üzerine Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim programı sonlandırdı. Konserin adı 'Sesimiz öğretmen, ezgimiz memleket' olan etkinlikte Vali Sarıibrahim, şehitlere ilişkin olarak programı yarıda kesme gerekçesini açıkladı.

Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim şöyle söyledi: Şehitlerimiz olduğu için programı yarıda kesmek durumunda kaldık. Milletimizin başı sağ olsun diyorum.

Yetkililer, etkinliğe katılanlara bilgilendirme yaptı ve organizasyonun ileri bir tarihte nasıl sürdürüleceğine ilişkin düzenlemelerin daha sonra paylaşılacağını belirtti.

KIRIKKALE VALİSİ HÜSEYİN ENGİN SARIİBRAHİM