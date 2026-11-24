Olayın ayrıntıları:

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi Murat Taşer Sokak'ta meydana gelen olayda, sokakta bisikletiyle gezen 7 yaşındaki kız park halindeki bir otomobile sürttü. Araçta oluşan küçük iz sonrasında araç sahibinin yakınları tepki gösterdi. İddialara göre araçtan inen bir kişi çocuğun bisikletine el koydu, yanında bulunan bir kadın ise bisikleti defalarca yere vurdu.

Çevredeki esnafın müdahale ettiği sırada korkan çocuk gözyaşlarına boğuldu. Olay anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı ve görüntülerdeki sahneler çevrede tepki yarattı. Ailenin bildirdiğine göre, kız çocuğu bisiklete olay günü ilk kez biniyordu ve bisiklet kendisine esnaf tarafından hediye edilmişti.

Çevrenin tepkisi ve kayıtlar:

Görüntülerdeki müdahale, çevreden gelen tepkilerle birlikte konuşulmaya başladı. Güvenlik kamerası kayıtları olayın nasıl gerçekleştiğini belgeleyerek hem mahallede hem de kaydı görenlerde tepki oluşturdu. Olay sırasında çocuğun korkusu ve ağlaması, görüntülerde dikkat çeken unsurlar arasındaydı.

Demet Akalın'ın desteği:

Yaşananların ardından şarkıcı Demet Akalın aileye ulaştı ve küçük kıza yeni bir bisiklet hediye ederek destek oldu. Ailenin aldığı bu jest, olayın ardından gelen dayanışma örneklerinden biri olarak kayda geçti.

Olay, hem çocuk güvenliği hem de sorumluluk ve öfke yönetimi konularında yeniden tartışılmasına neden oldu; görüntüler ve hediye jesti, bölgedeki gündemin önemli maddeleri arasında yer aldı.

KOCAELİ’NİN İZMİT İLÇESİNDE BİSİKLETİYLE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE SÜRTTÜĞÜ GEREKÇESİYLE TEPKİ GÖREN VE BİSİKLETİ YERE VURULARAK PARÇALANAN 7 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA, ÜNLÜ ŞARKICI DEMET AKALIN’DAN DESTEK GELDİ. AKALIN, AİLEYE ULAŞARAK KÜÇÜK KIZA YENİ BİSİKLET HEDİYE ETTİ.