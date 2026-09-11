Okul alışverişinde denetim vurgusu: sağlıklı ürün, adil fiyat

Erdemli Belediyesi kırtasiye denetimlerini artırdı

Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 14 Eylül’de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçe genelindeki kırtasiyelerde saha kontrollerini yoğunlaştırdı. Denetimlerle hem öğrencilerin doğrudan temas ettiği ürünlerin sağlık standartlarına uygunluğu hem de velilerin karşılaştığı fiyat uygulamalarının şeffaflığı hedeflendi.

hangi ürünler incelendi:

Ekipler, defter, kalem, boya setleri, çanta, matara ve yapıştırıcı gibi temel kırtasiye ürünlerini tek tek inceledi. Raf etiketleri ile kasa fiyatları arasındaki uyum kontrol edilerek tüketicinin ödeme sırasında sürprizle karşılaşmasının önüne geçildi. Ayrıca, öğrencilerin doğrudan temas ettiği ürünlerde mevzuata uygunluk aranarak CE belgesi, TSE standartları ve yaş grubu uyarı etiketlerinin varlığı mercek altına alındı.

başkanın açıklaması ve vatandaş yönlendirmesi:

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, denetimlerin amacını "velilerimizin bütçesini korumak, evlatlarımızın ise sağlığa zararlı maddelerden uzak, güvenli ürünler kullanmasını sağlamak" şeklinde özetledi ve çalışmaların eğitim yılı başladıktan sonra da sürdürüleceğini vurguladı. Başkan Kara, alışveriş sırasında mevzuata aykırı bir durumla karşılaşan vatandaşların Alo 153 Zabıta Hattı veya belediyenin iletişim kanalları üzerinden bildirimde bulunabileceğini hatırlattı.

Yapılan kontrolleri değerlendiren veliler ve esnaf, denetimlerin güven ortamı yarattığını ve haksız fiyat uygulamalarının önüne geçtiğini belirtti. Belediye yetkilileri, hem tüketici haklarının korunmasının hem de ticari faaliyetlerin şeffaflığının sağlanmasının denetimlerin temel hedefleri arasında olduğunu kaydetti.

Denetimler, fiyat etiketleri ve kasa kayıtları arasındaki uyumun sağlanmasının yanı sıra ürünlerin güvenlik etiketlerinin bulunup bulunmadığına odaklanarak, okul öncesi alışverişlerde riskleri azaltmayı amaçlıyor. Zabıta ekiplerinin saha kontrolleri, hem sağlık hem de ekonomik açıdan ailelerin yeni eğitim dönemine daha güvenli girmesine katkı sağlıyor.

MERSİN ERDEMLİ’DE BELEDİYE ZABITA EKİPLERİ, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE İLÇE GENELİNDEKİ KIRTASİYELERDE FİYAT VE SAĞLIK DENETİMLERİNİ ARTIRARAK HEM ÇOCUKLARIN SAĞLIĞINI HEM DE VELİLERİN BÜTÇESİNİ GÜVENCE ALTINA ALDI.