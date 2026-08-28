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Okul bahçe görevlileri için koordinasyon toplantısı düzenlendi

Vali Mehmet Makas başkanlığında yapılan toplantıda, 2026-2027 eğitim öğretim yılında görev alacak okul bahçe görevlilerinin güvenlik ve koordinasyon esasları değerlendirildi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:42

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Okul bahçe görevlileri için koordinasyon toplantısı düzenlendi

Düzce'de okul bahçe görevlilerine ilişkin hazırlık toplantısı

Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlığında, 2026-2027 eğitim öğretim yılında okullarda görevlendirilecek okul bahçe görevlileri için hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Konuralp Bey Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, kaymakamlar, kolluk kuvvetleri ve kurum amirleri katıldı.

Toplantının katılımcıları:

Toplantıda, il ve ilçe düzeyindeki yetkililerin yanı sıra kolluk birimleri ve kurum amirleri bir araya gelerek görev dağılımı ve saha uygulamalarının koordinasyonu üzerinde durdu. Katılımcılar, okul çevresinde iş birliği ve bilgi akışının önemine vurgu yaptı.

Gündemdeki öncelikler:

Görüşmelerde, öğrencilerin güvenli, huzurlu ve düzenli bir eğitim ortamında bulunmalarını sağlamaya yönelik tedbirler ele alındı. Özellikle okul bahçeleri ile giriş ve çıkış alanlarında gözetim, yönlendirme ve düzenin desteklenmesi konuları değerlendirildi; öğretmenler tarafından yürütülen bahçe nöbetlerine okul bahçe görevlilerinin sağlayacağı katkılar da masaya yatırıldı.

Toplantıda ayrıca, yeni eğitim öğretim yılında yapılacak çalışmaların il ve ilçeler arasında koordineli şekilde sürdürülmesi gerektiği belirtildi. Alınan kararların pratik uygulamalara dönüşmesi için ilgili birimler arasında eşgüdümün devam edeceği vurgulandı.

DÜZCE’DE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA OKULLARDA GÖREV YAPACAK OKUL BAHÇE GÖREVLİLERİ İÇİN...

DÜZCE’DE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA OKULLARDA GÖREV YAPACAK OKUL BAHÇE GÖREVLİLERİ İÇİN HAZIRLIK TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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