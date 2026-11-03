Okul bahçesinde palmiye ağacını yakıp gülüşerek poz veren öğrenciler tepki çekti

Okul bahçesinde tepkilere yol açan görüntüler

İzmir'in Konak ilçesindeki Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde bir grup öğrencinin okul bahçesindeki palmiye ağacını kasten ateşe verip alevlerin önünde gülerek cep telefonuyla görüntü kaydetmesi sosyal medyada geniş tepki topladı.

görüntülerin içeriği ve öğrencilerin tavrı:

Paylaşılan videolarda kimliği belirsiz öğrencilerin ağacı tutuşturduğu, alevlerin kısa sürede palmiye ağacını sardığı ve bazı öğrencilerin bu durumu eğlenceye çevirerek 'Palmiye yaktılar' diyerek alkışladığı, bir diğerinin ise 'Profesyonel yaktı' ifadeleriyle güldüğü görülüyor. Bazı öğrenciler alevlerin önünde hatıra fotoğrafı çekti.

risk ve toplum tepkisi:

Görüntülerde alevlere aldırış edilmesi ve yangının kontrol altına alınmaması, hem okul çevresinde hem de sosyal medyada kaygı ve tepkilere yol açtı. Palmiye ağacının kasten yakılması birçok kullanıcı tarafından tehlikeli ve sorumsuz bir davranış olarak değerlendirildi.

Paylaşılan anların ardından gelen tepkiler, görüntülerin kısa sürede tartışılmasına neden oldu; olay sosyal medya gündeminde yer aldı.

İZMİR'İN KONAK İLÇESİNDEKİ BİR LİSEDE BİR GRUP ÖĞRENCİNİN OKUL BAHÇESİNDEKİ PALMİYE AĞACINI KASTEN ATEŞE VERİP YANAN ALEVLERİN ÖNÜNDE GÜLEREK VİDEO ÇEKMESİ SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI.