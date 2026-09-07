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Okul çantalarından boya kutularına: Erzincan'da alışveriş telaşı

Yeni eğitim yılı öncesi Erzincan’da kırtasiye ve kıyafet satışlarında hareketlilik artıyor; veliler listelere göre alışveriş yapıyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 09:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Okul çantalarından boya kutularına: Erzincan'da alışveriş telaşı

Erzincan'da okul alışverişi hız kazandı

Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken Erzincan'da kırtasiye ve okul kıyafeti satan iş yerlerinde hareketlilik arttı. Veliler, okulların verdiği listelere göre defter, kalem, çanta ve okul kıyafetleri gibi temel ihtiyaçları tamamlamak için semt kırtasiyelerini ve giyim mağazalarını dolaşıyor.

Velilerin tercihlerinde toplu alım etkisi:

Özellikle anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik alışverişlerde ebeveynler çocuklarıyla birlikte mağaza gezisini tercih ediyor. Okul yönetimlerinin hazırladığı listeler, alışveriş rotalarını belirliyor; veliler genellikle birden fazla mağazayı gezip ihtiyaç listesini tamamlamaya çalışıyor.

Kırtasiye alışverişi için toptan satış yapan bir dükkâna gelen velilerden Şeyma Öztürk, durumu şöyle özetledi: "Bu sene tatil biraz kısa oldu ama yine de heyecanımız var. Şu anda boya kalemlerimizi ve silgimizi aldık, defterlere bakıyoruz. Bu sene fiyatlar geçen seneye göre daha uygun, boyalar daha uygun geldi. Normalde kırtasiyeler çok pahalı. Bunun için toplu alabileceğimiz yerleri seçiyoruz".

Esnaf yoğunluktan memnun:

Kırtasiyeci Kadir Erdoğan ise talebin arttığını ve satışların canlandığını belirtti: "Veliler, listeleri aldıkça geliyor. Yoğunluk arttı. Geçen yıla göre satışlarımız biraz daha hareketlendi. Ortalama anaokulu alışverişi biraz daha yüksek maliyetli oluyor. En çok kuru boya, sulu boya ve defter satılıyor. Talebe göre veriyoruz."

Esnaf, özellikle boya setleri ve defter satışlarında yoğun bir talep olduğunu, bazı müşterilerin fiyat karşılaştırması yaparak toplu alım noktalarını tercih ettiğini ifade ediyor. Bu hareketlilik, sezon başı alışverişinin Erzincan'da başladığının açık bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Vatandaşlar ve satıcılar arasındaki iletişim, okul listelerindeki ürünlerin bulunabilirliği ve fiyat algısı önümüzdeki günlerde de alışveriş davranışlarını şekillendirmeye devam edecek gibi görünüyor.

ERZİNCAN’DA OKUL ALIŞVERİŞİ HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI

ERZİNCAN’DA OKUL ALIŞVERİŞİ HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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