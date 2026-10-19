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Okul çevrelerinde güvenlik seferberliği: Iğdır’da denetimler sıklaştırıldı

İğdır Valiliği koordinesinde İl Emniyet ekipleri, okul çevreleri, servisler ve metruk binalarda öğrencilerin güvenliği için denetimleri sıklaştırdı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 13:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Okul çevrelerinde güvenlik seferberliği: Iğdır’da denetimler sıklaştırıldı

Denetimlerin yürütülmesi:

Iğdır Valiliği koordinasyonunda, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim almalarını sağlamak amacıyla düzenli denetimler gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalarda öncelik, eğitim ortamlarının güvenliğinin sağlanması ve olası risklerin erken tespiti olarak belirtiliyor.

Denetim alanları ve uygulama:

Çalışmalar kapsamında okul çevrelerinde güvenlik kontrolleri yapılıyor. Ayrıca öğrencilerin güvenli ulaşımı için okul servisleri denetlenirken, çevrede bulunan metruk binalarda da kontrol ve takip işlemleri yürütülüyor. Bu adımların, eğitim alanlarında oluşabilecek tehditleri azaltmaya yönelik olduğu vurgulanıyor.

İlgili birimlerce yürütülen denetimlerin, okul çevrelerinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına katkı sunması hedefleniyor ve uygulamaların düzenli olarak devam ettiği bildirildi.

IĞDIR&#039;DA OKUL VE ÇEVRELERİNDE GÜVENLİK DENETİMLERİ SIKLAŞTIRILDI

IĞDIR'DA OKUL VE ÇEVRELERİNDE GÜVENLİK DENETİMLERİ SIKLAŞTIRILDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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