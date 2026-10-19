Sevdiği şehirde son yolculuk: Furkan Aksu Bartın'da toprağa verildi

Kurucaşile'de dualarla uğurlandı

İstanbul Şişli'de düzenlenen bir konserde fenalaşarak hayatını kaybeden Furkan Aksu (29), memleketi Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde toprağa verildi. Cenaze, sabah saatlerinde Zonguldak'taki baba evinde gerçekleşen helalleşmenin ardından Kurucaşile'ye getirildi.

Hastaneye kaldırılanlar ve olayın seyri:

Konser sırasında fenalaşan Furkan Aksu ile birlikte Mahmud Sami Ramazanoğlu (24) ve Tuğrul M. (33) de hastaneye kaldırıldı. Yetkililer tarafından verilen bilgiye göre tedavi altına alınan Aksu ve Ramazanoğlu yaşamını yitirdi, diğer kişinin ise hastanedeki tedavisi sürmüştü.

Cenaze töreni ve katılımcılar:

Aksu'nun cenazesi Kurucaşile ilçe merkezindeki Merkez Aliağa Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından uğurlandı. Törene Kurucaşile Belediye Başkanı Uğur Güneş, çok sayıda seveni, yakınları ve ilçe sakinleri katıldı. Aile yakınlarının da hazır bulunduğu törenin ardından Aksu, Killikmüslümhoca Köyü'ndeki aile mezarlığında defnedildi.

Olayın ardından ailesi ve yerel yetkililer tarafından yürütülen törenlerde hem kent hem de yakın çevre tarafından yoğun bir katılım olduğu, merhumun yakınlarının taziyeler aldığı bildirildi.

İSTANBUL ŞİŞLİ'DE DÜZENLENEN BİR KONSERDE FENALAŞARAK HAYATINI KAYBEDEN FURKAN AKSU (29), MEMLEKETİ BARTIN KURUCAŞİLE'DE DUALARLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.