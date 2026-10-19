Dolar 49,5488 +0,08%
Euro 55,6365 -0,02%
Bist 11.550,86 -1,46%
Altın Gram 6.656,79 -0,06%
EUR/USD 1,1225 -0,17%
Brent Petrol 107,88 -1,80%
--°

Sevdiği şehirde son yolculuk: Furkan Aksu Bartın'da toprağa verildi

İstanbul Şişli'deki konserde fenalaşan 29 yaşındaki Furkan Aksu, Kurucaşile'de öğle namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 14:42

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 14:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Sevdiği şehirde son yolculuk: Furkan Aksu Bartın'da toprağa verildi

Kurucaşile'de dualarla uğurlandı

İstanbul Şişli'de düzenlenen bir konserde fenalaşarak hayatını kaybeden Furkan Aksu (29), memleketi Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde toprağa verildi. Cenaze, sabah saatlerinde Zonguldak'taki baba evinde gerçekleşen helalleşmenin ardından Kurucaşile'ye getirildi.

Hastaneye kaldırılanlar ve olayın seyri:

Konser sırasında fenalaşan Furkan Aksu ile birlikte Mahmud Sami Ramazanoğlu (24) ve Tuğrul M. (33) de hastaneye kaldırıldı. Yetkililer tarafından verilen bilgiye göre tedavi altına alınan Aksu ve Ramazanoğlu yaşamını yitirdi, diğer kişinin ise hastanedeki tedavisi sürmüştü.

Cenaze töreni ve katılımcılar:

Aksu'nun cenazesi Kurucaşile ilçe merkezindeki Merkez Aliağa Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından uğurlandı. Törene Kurucaşile Belediye Başkanı Uğur Güneş, çok sayıda seveni, yakınları ve ilçe sakinleri katıldı. Aile yakınlarının da hazır bulunduğu törenin ardından Aksu, Killikmüslümhoca Köyü'ndeki aile mezarlığında defnedildi.

Olayın ardından ailesi ve yerel yetkililer tarafından yürütülen törenlerde hem kent hem de yakın çevre tarafından yoğun bir katılım olduğu, merhumun yakınlarının taziyeler aldığı bildirildi.

İSTANBUL ŞİŞLİ&#039;DE DÜZENLENEN BİR KONSERDE FENALAŞARAK HAYATINI KAYBEDEN FURKAN AKSU (29)...

İSTANBUL ŞİŞLİ'DE DÜZENLENEN BİR KONSERDE FENALAŞARAK HAYATINI KAYBEDEN FURKAN AKSU (29), MEMLEKETİ BARTIN KURUCAŞİLE'DE DUALARLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Alaşehir'de Sarısu Mahallesi'ndeki operasyonda 1 kilo esrar ele geçirildi
images

Balıkesir'de bonzai üretimine yetecek sentetik ham madde ele geçirildi
images

Alanya'da gece yol kenarındaki araca çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı
images

Kozan’da bir haftalık denetimde 4 hükümlü tutuklandı, çok sayıda suç unsuru ele...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Alaşehir'de Sarısu Mahallesi'ndeki operasyonda 1 kilo esrar ele geçirildi

Balıkesir'de bonzai üretimine yetecek sentetik ham madde ele geçirildi

Alanya'da gece yol kenarındaki araca çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı

Bağ evinde vefa: erkek hindi telef olan dişi hindinin başından ayrılmadı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi