Eski Malatya eğitim merkezi 450 öğrenciye ücretsiz sınav ve ders desteği sağlıyor

Merkez hizmetleri ve hedef kitlesi:

Battalgazi Belediyesi tarafından Eski Malatya Meydan Çarşısı'nda hizmete açılan Eski Malatya Eğitim Merkezi, yeni eğitim öğretim döneminde 450 öğrenciye ücretsiz destek sağlıyor. Merkez, 5. sınıftan 12. sınıfa kadar ortaokul ve lise seviyelerine yönelik ders desteği sunarken, mezun öğrenciler için eşit ağırlık ve sayısal alanlarda üniversite hazırlık eğitimi düzenliyor.

Hizmetler Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü çatısı altında yürütülüyor ve merkez, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde bölgenin eğitim ihtiyacına yanıt veriyor. Öğrenciler okul derslerine destek alırken aynı zamanda sınavlara hazırlık çalışmalarına katılıyor.

Eğitim programı ve uygulama saatleri:

Dersler sabah 08.00 ile akşam 18.00 arasında gerçekleştiriliyor ve öğrenim düzeylerine göre oluşturulan gruplarda planlanıyor. Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ders destekleri ile mezun gruplarına yönelik LGS ve YKS hazırlık programları birlikte yürütülüyor. Eğitim içeriğinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki güncellemeler de dikkate alınıyor.

Merkezde uygulanan program; konu anlatımı, soru çözümü, birebir etütler ve aylık düzenli deneme sınavlarıyla destekleniyor. Öğrencilerin gelişimleri düzenli olarak izleniyor; devamsızlık, giriş-çıkış kayıtları ve sınav sonuçları teknolojik takip sistemleriyle velilere iletiyor. Bu veriler ışığında ailelerle yapılan görüşmelerde öğrencinin eğitim süreci değerlendiriliyor.

Öğrenci deneyimleri ve geri bildirimler:

11. sınıf öğrencisi Muhammed Emin Cici, merkezdeki çalışmalardan memnun olduğunu ifade ederek, 'Burada öğretmenlerimiz sayesinde hem güzel vakit geçiriyoruz hem de kendimizi geliştirme imkânı buluyoruz. Belediyemizin bu eğitimleri ücretsiz sunması bizim için büyük bir fırsat. Yeni müfredattaki konuları anlamakta zorlanıyordum. Burada öğretmenlerimiz her konuda yardımcı oluyor. Yazılı haftalarında sınav öncesi provalar yapılıyor, düzenli deneme sınavlarına giriyoruz' dedi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Hasırcılar Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Nur Evşen Deniz ise merkezde LGS ve okul yazılılarına hazırlandığını belirterek, 'Aileme yük olmamak için ücretsiz bir kursa geldim. Burada ihtiyacımız olan konular işleniyor. Deneme sınavlarına katıldık ve daha yüksek puanlar almaya başladım. Geçen seneye göre derslerimde ilerleme kaydettim' şeklinde konuştu.

Merkezin uyguladığı model veliler açısından da kolaylaştırıcı; hem maddi yük hafifliyor hem de öğrencilerin düzenli takibi sağlanıyor. Battalgazi Belediyesi'nin bu tür eğitim yatırımları, bölgedeki öğrenci başarısını artırmaya yönelik somut adımlar olarak öne çıkıyor.

BATTALGAZİ BELEDİYESİNDEN 450 ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ EĞİTİM DESTEĞİ