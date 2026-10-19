Dolar 49,5488 +0,08%
Euro 55,6365 -0,02%
Bist 11.550,86 -1,46%
Altın Gram 6.656,79 -0,06%
EUR/USD 1,1225 -0,17%
Brent Petrol 107,88 -1,80%
--°

Eski Malatya eğitim merkezi 450 öğrenciye ücretsiz sınav ve ders desteği sağlıyor

Battalgazi Belediyesi Eski Malatya Eğitim Merkezi, 5. sınıftan mezun gruplarına kadar 450 öğrenciye ücretsiz ders, birebir takip ve düzenli deneme sınavı desteği veriyor.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 14:51

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Eski Malatya eğitim merkezi 450 öğrenciye ücretsiz sınav ve ders desteği sağlıyor

Merkez hizmetleri ve hedef kitlesi:

Battalgazi Belediyesi tarafından Eski Malatya Meydan Çarşısı'nda hizmete açılan Eski Malatya Eğitim Merkezi, yeni eğitim öğretim döneminde 450 öğrenciye ücretsiz destek sağlıyor. Merkez, 5. sınıftan 12. sınıfa kadar ortaokul ve lise seviyelerine yönelik ders desteği sunarken, mezun öğrenciler için eşit ağırlık ve sayısal alanlarda üniversite hazırlık eğitimi düzenliyor.

Hizmetler Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü çatısı altında yürütülüyor ve merkez, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde bölgenin eğitim ihtiyacına yanıt veriyor. Öğrenciler okul derslerine destek alırken aynı zamanda sınavlara hazırlık çalışmalarına katılıyor.

Eğitim programı ve uygulama saatleri:

Dersler sabah 08.00 ile akşam 18.00 arasında gerçekleştiriliyor ve öğrenim düzeylerine göre oluşturulan gruplarda planlanıyor. Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ders destekleri ile mezun gruplarına yönelik LGS ve YKS hazırlık programları birlikte yürütülüyor. Eğitim içeriğinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki güncellemeler de dikkate alınıyor.

Merkezde uygulanan program; konu anlatımı, soru çözümü, birebir etütler ve aylık düzenli deneme sınavlarıyla destekleniyor. Öğrencilerin gelişimleri düzenli olarak izleniyor; devamsızlık, giriş-çıkış kayıtları ve sınav sonuçları teknolojik takip sistemleriyle velilere iletiyor. Bu veriler ışığında ailelerle yapılan görüşmelerde öğrencinin eğitim süreci değerlendiriliyor.

Öğrenci deneyimleri ve geri bildirimler:

11. sınıf öğrencisi Muhammed Emin Cici, merkezdeki çalışmalardan memnun olduğunu ifade ederek, 'Burada öğretmenlerimiz sayesinde hem güzel vakit geçiriyoruz hem de kendimizi geliştirme imkânı buluyoruz. Belediyemizin bu eğitimleri ücretsiz sunması bizim için büyük bir fırsat. Yeni müfredattaki konuları anlamakta zorlanıyordum. Burada öğretmenlerimiz her konuda yardımcı oluyor. Yazılı haftalarında sınav öncesi provalar yapılıyor, düzenli deneme sınavlarına giriyoruz' dedi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Hasırcılar Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Nur Evşen Deniz ise merkezde LGS ve okul yazılılarına hazırlandığını belirterek, 'Aileme yük olmamak için ücretsiz bir kursa geldim. Burada ihtiyacımız olan konular işleniyor. Deneme sınavlarına katıldık ve daha yüksek puanlar almaya başladım. Geçen seneye göre derslerimde ilerleme kaydettim' şeklinde konuştu.

Merkezin uyguladığı model veliler açısından da kolaylaştırıcı; hem maddi yük hafifliyor hem de öğrencilerin düzenli takibi sağlanıyor. Battalgazi Belediyesi'nin bu tür eğitim yatırımları, bölgedeki öğrenci başarısını artırmaya yönelik somut adımlar olarak öne çıkıyor.

BATTALGAZİ BELEDİYESİNDEN 450 ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ EĞİTİM DESTEĞİ

BATTALGAZİ BELEDİYESİNDEN 450 ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ EĞİTİM DESTEĞİ

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tbmm başkanı Kırgızistan'da: TÜRKPA 15. genel kuruluna katılım
images

Halkla birlikte çözüm: Balaban mahallelerde saha çalışması yürütüyor
images

Muhtarlar sahada devletle millet arasında köprü görevi görüyor
images

Müslim Sarı: Özgür Özel İzmir'den özür dilemeli, kopuşların telafisi başlamalı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Alanya'da gece yol kenarındaki araca çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı

Bağ evinde vefa: erkek hindi telef olan dişi hindinin başından ayrılmadı

CW Enerji dört üniversiteyle yenilikçi ar-ge ve teknoloji ortaklıklarına imza attı

Oltu'da tarlalara sinen siyah mısırın hikâyesi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi