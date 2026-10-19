Pazaryolu'nda alzheimer hastası Gülkız Kurt sarp arazide ölü bulundu

Olayın detayları

Erzurum'un Pazaryolu ilçesine bağlı Kuymaklı Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Gülkız Kurt, dün gece saatlerinde kimseye haber vermeden evinden ayrıldı. Yakınlarının durumun fark ederek bildirmesi üzerine bölgeye güvenlik ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Arama çalışmaları:

Bölgeye kısa sürede Pazaryolu İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve JAK ekipleri yönlendirildi. Dağlık ve engebeli arazide, arama kurtarma köpeklerinin de katılımıyla geniş çaplı bir arama sürdürüldü. Ekipler gece boyunca iz ve alan taraması yaptı.

Buluntu ve sonrası:

Yürütülen çalışmalar sonucunda, Kurt'un izine evinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki sarp arazide rastlandı. Ekipler, kadının uçuruma düşerek hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız beden, düştüğü yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Adli süreç ve yerel etkiler

Olayla ilgili olarak adli soruşturma başlatıldı. Yetkililer, inceleme ve otopsi sonuçlarının ardından kesin ölüm nedeninin belirleneceğini bildirdi. Mahalle sakinleri ve yakınları olayın ardından derin üzüntü yaşadı.

Arama kurtarma operasyonunda görev alan ekiplerin hızlı müdahalesi ve köpek timlerinin kullanımı, arama sürecinin etkin şekilde yürütülmesini sağladı. Olay, alzheimer hastalarının izlenmesi ve gece vakitlerinde güvenlik önlemlerinin önemini yeniden gündeme getirdi.

ERZURUM'UN PAZARYOLU İLÇESİNDE DÜN GECE SAATLERİNDE EVİNDEN AYRILAN VE BİR DAHA HABER ALINAMAYAN 75 YAŞINDAKİ GÜLKIZ KURT’UN, ARAMA KURTARMA EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU SARP ARAZİDEKİ BİR UÇURUMDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU.