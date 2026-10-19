istanbulda bir dizi saldırıyı aydınlatan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı

operasyonun kısa özeti:

İstanbul genelinde iş yeri kundaklama, silahlı yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs olaylarının aydınlatılmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda toplam 15 şüpheli yakalandı. Saldırı anlarına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

olayların kronolojisi:

Edinilen bilgiye göre, 21 Eylül'de Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde seyir halindeki araca yönelik gerçekleştirilen saldırıda motosikletli kişiler tarafından ateş açıldı; olayda araç sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

12 Ekim'de Beşiktaş Balmumcu Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri saldırganlar tarafından kundaklandı. Olayda saldırganların kullandığı motosiklet Şişli'de terk edilmiş halde bulundu ve aracın çalıntı olduğu belirlendi.

15 Ekim'de Sarıyer'de bir markete kar maskeli iki şüpheli tarafından ateş açıldı; yaralamayla sonuçlanan olayda motosikletli iki kişi olay yerinden uzaklaştı.

operasyon ve sonuçları:

Soruşturma kapsamında İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek ve geniş kapsamlı çalışmalar yürütüldü. Bu çalışmalarda, 2'si Kocaeli'de olmak üzere olaylara karıştığı tespit edilen toplam 15 şüpheli düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildikleri öğrenildi.

Güvenlik kamera görüntülerinin ve delillerin incelenmesiyle soruşturma sürdürülüyor; yetkililer olayların aydınlatılması için çalışmaları yoğunlaştırdıklarını belirtti.

İstanbul'da çeşitli suçlara karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon: 15 gözaltı