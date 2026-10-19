Dolar 49,5488 +0,08%
Euro 55,6365 -0,02%
Bist 11.550,86 -1,46%
Altın Gram 6.656,79 -0,06%
EUR/USD 1,1225 -0,17%
Brent Petrol 107,88 -1,80%
--°

istanbulda bir dizi saldırıyı aydınlatan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul’da kundaklama, silahlı yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs olaylarına yönelik soruşturmada düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 14:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

istanbulda bir dizi saldırıyı aydınlatan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı

operasyonun kısa özeti:

İstanbul genelinde iş yeri kundaklama, silahlı yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs olaylarının aydınlatılmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda toplam 15 şüpheli yakalandı. Saldırı anlarına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

olayların kronolojisi:

Edinilen bilgiye göre, 21 Eylül'de Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde seyir halindeki araca yönelik gerçekleştirilen saldırıda motosikletli kişiler tarafından ateş açıldı; olayda araç sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

12 Ekim'de Beşiktaş Balmumcu Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri saldırganlar tarafından kundaklandı. Olayda saldırganların kullandığı motosiklet Şişli'de terk edilmiş halde bulundu ve aracın çalıntı olduğu belirlendi.

15 Ekim'de Sarıyer'de bir markete kar maskeli iki şüpheli tarafından ateş açıldı; yaralamayla sonuçlanan olayda motosikletli iki kişi olay yerinden uzaklaştı.

operasyon ve sonuçları:

Soruşturma kapsamında İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek ve geniş kapsamlı çalışmalar yürütüldü. Bu çalışmalarda, 2'si Kocaeli'de olmak üzere olaylara karıştığı tespit edilen toplam 15 şüpheli düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildikleri öğrenildi.

Güvenlik kamera görüntülerinin ve delillerin incelenmesiyle soruşturma sürdürülüyor; yetkililer olayların aydınlatılması için çalışmaları yoğunlaştırdıklarını belirtti.

İstanbul&#039;da çeşitli suçlara karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon: 15...

İstanbul'da çeşitli suçlara karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon: 15 gözaltı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Balıkesir'de bonzai üretimine yetecek sentetik ham madde ele geçirildi
images

Alanya'da gece yol kenarındaki araca çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı
images

Kozan’da bir haftalık denetimde 4 hükümlü tutuklandı, çok sayıda suç unsuru ele...
images

Manyas'ta durdurulan araçta bulunan ham madde bonzaiye dönüşme potansiyeli taşıd...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Alanya'da gece yol kenarındaki araca çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı

Bağ evinde vefa: erkek hindi telef olan dişi hindinin başından ayrılmadı

CW Enerji dört üniversiteyle yenilikçi ar-ge ve teknoloji ortaklıklarına imza attı

Oltu'da tarlalara sinen siyah mısırın hikâyesi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi