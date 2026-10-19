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Okul çevrelerinde sıkı denetim: Gaziantep'te huzur-güven-asayiş uygulaması

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri okul çevrelerinde yaptığı huzur-güven-asayiş uygulamasında 558 şahıs ve 238 servis aracını sorguladı; denetimler sürecek.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:46

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Okul çevrelerinde sıkı denetim: Gaziantep'te huzur-güven-asayiş uygulaması

Gaziantep emniyeti okul çevrelerinde denetimleri yoğunlaştırdı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde okul çevrelerinde huzur, güven ve asayişi sağlamak amacıyla denetimleri sıklaştırdı. Uygulamalar; öğrenci ve velilerin güvenliğinin korunması, risk oluşturabilecek unsurların tespiti ve önlenmesine odaklandı.

Uygulamanın kapsamı:

Yapılan denetimlerde 558 şahıs ve 238 servis aracı sorgulandı. Bunun yanında 46 park, 6 metruk bina ve 15 umuma açık işyeri kontrol edildi. Uygulama sonucunda çok sayıda şahsa yasal işlem uygulandı.

Sonuç ve devam eden denetimler:

Yetkililer, okul çevrelerinde gerçekleştirilen bu tür uygulamaların çocukların güvenliğini artırmaya yönelik olduğunu vurguladı. Denetimlerin belirli aralıklarla ve ihtiyaç doğrultusunda sürdürüleceği, çalışmaların devam edeceği bildirildi.

GAZİANTEP’TE OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİMLERİNİ ARTTIRAN EMNİYET EKİPLERİ, HUZUR-GÜVEN-ASAYİŞ...

GAZİANTEP’TE OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİMLERİNİ ARTTIRAN EMNİYET EKİPLERİ, HUZUR-GÜVEN-ASAYİŞ UYGULAMASI YAPTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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