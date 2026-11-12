Okul çıkışı şakası tehlikeye dönüştü: İETT otobüsünün camı kırıldı

Esenyurt'ta saat 16.00 sıralarında okul çıkışı toplu taşımayı kullanan lise öğrencileri arasında başlayan şaka kısa sürede kontrolden çıktı. Şakayı sürdüren öğrencilerden bazıları, iddiaya göre otobüs içinde hareket ederken İETT otobüsünün camını kırdı.

Olayın ayrıntıları:

Olay sonrası otobüs şoförü güvenlik gerekçesiyle aracı durdurdu ve yolcuları boşalttı. Yaşananlar çevredeki yolcuların dikkatini çekti; öğrencilerin otobüsten inme anı cep telefonu kamerasına yansıdı ve görüntüler olay yerinde kısa süreli gerilim görüldüğünü aktarıyor.

Görüntüler ve değerlendirme:

Kayıtlarda öğrencilerin inme anı net biçimde görülüyor. Bu tür davranışların toplu taşıma araçlarında hem yolcu güvenliğini hem de araç bütünlüğünü tehlikeye attığı, benzer olayların önlenmesi için dikkat ve sorumluluk gerektiği görülüyor.

ESENYURT OKUL ÇIKIŞI TOPLU TAŞIMAYI KULLANAN LİSE ÖĞRENCİLERİ ŞAKALAŞMANIN DOZUNU KAÇIRINCA İETT OTOBÜSÜN CAMINI KIRDI.