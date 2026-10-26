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Okul kantinlerinde hijyen ve gıda güvenilirliği için eğitim

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, okul kantini işletmecileri ve çalışanlarına yönelik hijyen, temizlik ve gıda güvenilirliği eğitimi verdi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 15:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Okul kantinlerinde hijyen ve gıda güvenilirliği için eğitim

Eğitimin amacı ve düzenlenişi:

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından düzenlenen eğitim, öğrencilerin sağlığının korunması ve okul kantinlerinde güvenilir gıda sunulmasının sağlanmasını amaçladı. Eğitimde kantin işletmecileri ve çalışanlarına uygulamalı ve teorik bilgiler aktarıldı.

Ele alınan başlıca konular:

Eğitim, Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği çerçevesinde yürütüldü. Katılımcılara kişisel hijyen uygulamaları, gıda güvenilirliği ilkeleri, temizlik ve sanitasyon yöntemleri, gıdaların uygun şartlarda muhafazası ve çapraz bulaşmanın önlenmesi konularında ayrıntılı bilgilendirme yapıldı.

Beklenen etki ve takip çalışmaları:

Eğitimin hedefi, okul kantinlerindeki hijyen standartlarının iyileştirilmesi ve gıda kaynaklı risklerin azaltılmasıdır. Müdürlüğün açıklamasında, verilen eğitimin ardından düzenli denetim ve ek bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürüleceği belirtilerek, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi vurgulandı.

Kantin işletmecilerinin edinilen bilgileri günlük uygulamalara entegre etmesiyle; gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, uygunsuz uygulamaların azaltılması ve olası sağlık risklerinin önlenmesi hedefleniyor. Müdürlüğün eğitim ve denetim çalışmalarıyla ilgili programlarının devam edeceği öğrenildi.

UŞAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELLERİ TARAFINDAN OKUL KANTİNİ İŞLETMECİLERİ VE...

UŞAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELLERİ TARAFINDAN OKUL KANTİNİ İŞLETMECİLERİ VE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK HİJYEN VE GIDA GÜVENİLİRLİĞİ EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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