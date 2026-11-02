Okul kapısında kısa devre şüphesiyle motosiklet yangını

olay yeri ve müdahale:

Muğla'nın Ortaca ilçesi Arıkbaşı Mahallesi'nde, Aydınlar İlköğretim Okulu önünde park halindeki bir motosiklette yangın çıktı. İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri bölgeye haber verdi, olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, plakası 48 AYN 590 olan motosikletin ön bölümünde başladı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler söndürüldü ve söndürme çalışmalarının ardından soğutma yapıldı.

hasar ve olası neden:

Müdahale sonucu motosikletin ön kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İlk tespitlere göre yangının, motosikletin ön bölümünde bulunan elektrik aksamından şase yapması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı; yangının kesin nedeni yapılacak değerlendirmeler ve teknik inceleme ile netleştirilecek.

MUĞLA’NIN ORTACA İLÇESİ ARIKBAŞI MAHALLESİNDE BİR MOTOSİKLETTE BAŞLAYAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLÜRKEN, MOTOSİKLETİN ÖN BÖLÜMÜ KULLANILMAZ HALE GELDİ.