Karabağlar'da teypin arkasındaki gizli bölmede kokain ve 140 bin lira ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları:

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis ekipleri, dün Yeşillik Caddesi üzerinde şüpheli görülen bir otomobili durdurdu. Sürücülüğünü M.Y. (26)'nin yaptığı araç detaylı incelemeye alındı; şahsın davranışlarından şüphelenilmesi üzerine otomobil içinde hassas arama gerçekleştirildi.

gizli bölmenin tespiti:

Aracın ön konsolunda yer alan teybin arka kısmına özel olarak yapılmış bir gizli bölme belirlendi. Bölme söküldüğünde, satışa hazır halde 'meşe' olarak tabir edilen 20 ayrı paket içerisinde yerleştirilmiş toplam 9,09 gram kokain ele geçirildi.

ele geçirilen para ve şüphelinin durumu:

Aramaların devamında, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 140 bin TL tutarında nakit para da bulundu. Operasyon sonrası araç sürücüsü M.Y. polis ekiplerince gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.Y.'nin adliyeye sevk edileceği ve hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Olay, araç içi gizli bölmelerin uyuşturucu ve nakit para saklama amacıyla kullanılabildiğine ilişkin somut bir örnek teşkil etti.

OTOMOBİLİN TEYP ARKASINA GİZLENMİŞ UYUŞTURUCU MADDE İLE SUÇTAN ELDE EDİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN YÜKLÜ MİKTARDA NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ.