Türk Hava Yolları olimpik yolculukta Türkiye'ye eşlik edecek

Türk Hava Yolları ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasıyla THY, 2027-2028 döneminde Türkiye Olimpiyat Takımı'nın resmi sponsoru oldu. İmzalanan iş birliği, Los Angeles 2028 başta olmak üzere uluslararası organizasyonlarda Türk sporunu desteklemeyi hedefliyor.

anlaşmanın kapsamı:

Anlaşma; 2027 yılında Romanya'nın Braov kentinde düzenlenecek Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF), İstanbul'un ev sahipliği yapacağı 4. Avrupa Oyunları ve en öne çıkan etkinlik olarak 14-30 Temmuz 2028 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde gerçekleştirilecek Yaz Olimpiyat Oyunları'nı kapsıyor. Türk Hava Yolları'nın küresel uçuş ağı ve uluslararası marka gücü, Türkiye Olimpiyat Takımı'nın dünya çapındaki görünürlüğüne katkı sunacak.

tören ve katılımcılar:

Anlaşma, Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü VIP Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende imzalandı. Törene Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve İcra Komitesi Üyesi Ahmet Olmuştur, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Veli Ozan Çakır ve yöneticiler katıldı.

yetkililerin değerlendirmesi:

Ahmet Olmuştur anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde, Olimpiyat Oyunları ile alakalı hatırladığı ilk enstantanenin 1988 yılında Seul’de eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kazandığı altın madalya olduğunu belirterek, "TMOK’un yönetim kurulunda da yer alıyorum. Bizim için bu anlaşma, bir sponsorluktan çok daha fazlası. Bu bizim için bir yol arkadaşlığı. Bütün yolculuklar bir şehre varmaz. Bazen bir madalyaya varır, bazen de bir gurura varır. Dolayısıyla bu çok kıymetli anlaşma için başkanımız Veli Ozan Çakır’a, TMOK’taki dostlarıma ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Anlaşmanın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum"

Prof. Dr. Veli Ozan Çakır ise iş birliğine ilişkin, "TMOK olarak her zaman Olimpiyat Oyunları’na hazırlanan sporcularımızın ve teknik ekiplerimizin yanında olduk. Federasyonlarımız ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile onlara yol arkadaşlığı yaptık. THY’nin bize sağlayacağı bu destek, bizim gücümüzü artıracak. Bundan daha önemlisi de bu anlaşma hem bu olimpiyat yolculuğuna hem de 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’na aday olan İstanbul’un bu adaylık sürecine çok ciddi bir imaj katkısı sağlayacak. THY, dünya spor kamuoyunda her zaman çok büyük saygı gören ve takdir edilen bir marka. Böyle bir markamız olduğu için gurur duyuyoruz. Bu markanın bugün bizimle olması maddi değerden daha çok manevi değer kazandırıyor. Bugün atılacak imza umarım Naim Süleymanoğlu’nun başarı hikayesi gibi birçok güzel başarıya vesile olur"

Taraflar, anlaşmanın hem maddi hem manevi katkılarının Türk sporuna olumlu yansıyacağını belirtti ve iş birliğinin sporcuların uluslararası arenadaki hazırlık ve görünürlüğüne katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Türk Hava Yolları (THY) ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.