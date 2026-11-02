Ara yoldan çıkan bisikletliye çarpan otomobilde inceleme başlatıldı

kaza anı ve müdahale:

Erzincan'ın Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana gelen kazada, ara yoldan ana yola bisikletiyle çıkan E.S.'ye bir otomobil çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ilk müdahale ve nakil:

Kazada yaralanan çocuk olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldı. Ailesi ve sağlık personeli, çocuğun hastaneye kaldırılması için bir süre ikna çabası yürüttü. Daha sonra yaralı, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

yaralının durumu ve soruşturma:

Hastaneye sevk edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından gerekli inceleme ve soruşturma başlatıldı; kazanın oluş şeklinin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.

ERZİNCAN'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÇOCUK YARALANDI