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Samsun'da narkotik operasyonunda üç şüpheli tutuklandı

Samsun'da Narkotik Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı; mahkemece uyuşturucu ticaretinden tutuklandılar.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 17:30

GÜNCELLEME: 02 Kasım 2026 - 17:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Samsun'da narkotik operasyonunda üç şüpheli tutuklandı

Operasyonun detayları:

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemler tamamlandı.

Adliyeye sevk ve tutuklama:

Gözaltındaki şüpheliler, işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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