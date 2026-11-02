Samsun'da narkotik operasyonunda üç şüpheli tutuklandı

Operasyonun detayları:
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemler tamamlandı.
Adliyeye sevk ve tutuklama:
Gözaltındaki şüpheliler, işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yetkililer, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.
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