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okul öncesi velilere polis tarafından güvenlik bilgilendirmesi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, yeni eğitim yılı öncesi Bahçelievler, Gazi ve Mustafa Kemal okullarında velilere çocuk güvenliği, tedbirler ve 112 çağrısını anlattı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 10:03

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EDİTÖR: Hakan Arslan

okul öncesi velilere polis tarafından güvenlik bilgilendirmesi

Erzincan'da velilere yönelik güvenlik bilgilendirmesi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrenci velilerine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, okul girişlerinde ve toplantılarda aileleri bilgilendirerek güvenlik konularına dikkat çekti.

okullarda yapılan çalışmalar:

Bilgilendirme çalışmaları Bahçelievler İlkokulu, Gazi İlkokulu ve Mustafa Kemal Anaokulu'nda yapıldı. Ekipler, okul çevresi güvenliği, öğrencilerin okula giriş-çıkış düzeni ve olası risklere karşı alınabilecek önlemler hakkında velilere bilgi verdi.

Program kapsamında konuşulan başlıklar arasında servis ve yaya güvenliği, tanımadıkları kişilerle iletişim, okul bahçesi ve çevresinde dikkat edilmesi gerekenler ön plana çıktı. Velilere, çocukların güvenliğinin sağlanmasının aile ve toplum işbirliği gerektirdiği vurgulandı.

uyarılar ve bilgilendirmenin araçları:

Ekipler, vatandaşların genel güvenliğini tehdit eden veya rahatsızlık duydukları asayiş olaylarıyla karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları gerektiğini hatırlattı. Ayrıca bilgilendirme faaliyetleri kapsamında velilere konuya ilişkin broşürler de dağıtıldı.

Emniyet yetkilileri, bu tür bilgilendirme çalışmalarının öğrencilerin okul ortamında daha güvende hissedilmesine katkı sağladığını belirtti ve aileleri benzer konularda duyarlı olmaya davet etti.

POLİSTEN ÖĞRENCİ VELİLERİNE YENİ EĞİTİM YILINDA GÜVENLİK BİLGİLENDİRMESİ

POLİSTEN ÖĞRENCİ VELİLERİNE YENİ EĞİTİM YILINDA GÜVENLİK BİLGİLENDİRMESİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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