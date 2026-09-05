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Sosyal medya üyelik sistemi soruşturmasında Tuğba Ekinci dahil 5 kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyeti, 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda Tuğba Ekinci'nin de aralarında bulunduğu, müstehcenlik iddiasıyla 5 kişiyi gözaltına aldı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 19:27

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sosyal medya üyelik sistemi soruşturmasında Tuğba Ekinci dahil 5 kişi gözaltına alındı

Sosyal medya soruşturmasında beş gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında, sosyal medya platformları üzerinden müstehcenlik suçunu işledikleri iddia edilen şüphelilere yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonun kapsamı:

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda, Tuğba Ekinci, Ahmet Yılmaz, Ozan Rüzgar Dikici, Beren Akın ve Çağlayan Yıldırım isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Toplamda 7 şüpheliye yönelik yürütülen çalışmada, Pınar Gülser isimli şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışmaların devam ettiği, Muhammet Ekici isimli şüphelinin ise ceza infaz kurumunda bulunduğu ifade edildi.

İnceleme bulguları ve izlenecek süreç:

Emniyet birimlerince yapılan hesap incelemelerinde, şüphelilerin çeşitli sosyal medya platformlarında oluşturdukları hesaplar üzerinden para karşılığında özel üyelik sistemi kurarak müstehcen görüntüler paylaştıkları tespit edildi. Bulguların işleme alınmasının ardından şüphelilerin, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının sonra Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekleri bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma ve yakalama çalışmaları sürüyor; savcılık yönlendirmelerine göre ek adımlar atılacağı yetkililerce ifade edildi.

Şarkıcı Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 5 kişiye gözaltı

Şarkıcı Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 5 kişiye gözaltı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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