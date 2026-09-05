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Rüzgarın etkisiyle yayılan anız alevleri Karabük'te bir samanlığı kullanılamaz hale getirdi

Karabük Mehterler köyü Okçular Mahallesi'nde çıkan anız yangını rüzgarla hızla yayıldı; yaklaşık 25 dönüm zarar gördü ve bir samanlık kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 19:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Rüzgarın etkisiyle yayılan anız alevleri Karabük'te bir samanlığı kullanılamaz hale getirdi

Olayın gelişimi:

Karabük'ün Mehterler köyü Okçular Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın çevredeki alanlarda hızla yayılarak yerleşim yerleri ve ormanlık sahalar için risk oluşturdu.

Müdahale çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, itfaiye ve Orman İşletmesine bağlı arazözler yangına müdahale etti. Güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri ile vatandaşların desteğiyle yürütülen söndürme çalışmaları uzun uğraşlar sonucunda devam etti ve yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasar ve soruşturma:

Yangın sırasında yaklaşık 25 dönüm alan zarar görürken, bir samanlık tamamen yandı ve kullanılamaz hale geldi. Yangının ormanlık alana ve yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülmesi sağlandı. Olayın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

KARABÜK’TE YAKLAŞIK 25 DÖNÜM ALANDA ETKİLİ OLAN ANIZ YANGININDA BİR SAMANLIK KULLANILAMAZ HALE...

KARABÜK’TE YAKLAŞIK 25 DÖNÜM ALANDA ETKİLİ OLAN ANIZ YANGININDA BİR SAMANLIK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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