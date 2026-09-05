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Okul servislerinde güvenlik: velilerin dikkat etmesi gerekenler

Yeni eğitim yılı öncesi veliler servis şoförlerinin ehliyet, SRC ve Seviye 3 belgesini kontrol etmeli; araçta ilkyardım ve yangın söndürücü olmalı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 09:47

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Okul servislerinde güvenlik: velilerin dikkat etmesi gerekenler

Servislerde güvenlik önlemleri

Yeni eğitim-öğretim yılına sayılı günler kala servis güvenliği öncelikli gündem maddesi haline geldi. Servis Belgelendirme Uzmanı Burak Altınay, güvenli yolculuk için hem sürücü belgelerinin hem de araç ekipmanlarının eksiksiz olmasının gerektiğini vurguladı.

Sürücü belgeleri ve yetkinlik:

Altınay, servis şoförlerinin kontrolünde öncelikli olarak ehliyet, mesleki yeterlilik belgesi ve SRC belgelerinin tam olmasının şart olduğunu belirtti. Uzman, belgelerin aileler tarafından istenebileceğini ve velilerin bu konuda yetkiye sahip olduğunu hatırlattı.

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından düzenlenen uygulamaya göre servis şoförlerinin aldığı belgenin Servis Aracı Şoförü Seviye 3 olarak geçtiğini söyleyen Altınay, bu belgenin teorik ve performans sınavlarını başarıyla geçen adaylara verildiğini aktardı. Altınay, sınav sürecinde adayların olay anında ne yapacaklarını canlı olarak göstermesinin zorunlu olduğuna dikkat çekti.

Araç içi donanım ve davranış kuralları:

Güvenli yolculuk için araçta bulunması gereken ekipmanlar da Altınay tarafından sıralandı. İlkyardım çantası, yangın söndürme ekipmanları ve acil çıkış donanımları servis araçlarında hazır olmalı. Ayrıca koltukların sağlamlığı ve düzenlerin hizalı olması gerektiği vurgulandı.

Altınay, öğrencilerin araç hareket hâlindeyken ayağa kalkmamaları gerektiğini, emniyet kemerlerinin mutlaka takılı olması gerektiğini belirtti ve trafik polislerinin denetimlerinin düzenli olarak yapıldığını hatırlattı. Ayrıca hem hosteslerin hem de şoförlerin öğrencilere emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulunmasının önemine değindi.

Uzmanın sözleri, yeni döneme hazırlanırken sadece belgelerin gösterilmesinin değil; aynı zamanda düzenli denetimlerin, ekipmanların eksiksiz bulunmasının ve sürücü ile hosteslerin bilinçli davranmasının da kritik olduğunu ortaya koyuyor. Velilerin belge kontrolü talep etme hakkını kullanması ve araçtaki temel güvenlik donanımlarını gözden geçirmesi, güvenli bir başlangıç için atılacak somut adımlar arasında yer alıyor.

EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN BAŞLAMASINA SAYILI GÜNLER KALA UZMANLARDAN UYARI GELDİ.

EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN BAŞLAMASINA SAYILI GÜNLER KALA UZMANLARDAN UYARI GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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