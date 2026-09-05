Herkes memleketine dönse adrese dayalı nüfus simülasyonunda Erzurum yükseliyor

ADNKS simülasyonu: kütük nüfusuyla Erzurum'un yükselişi

TÜİK'in 2026 başında yayımladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) kütük verileriyle yapılan simülasyona göre, herkes nüfus kütüğüne kayıtlı olduğu ile dönse Türkiye’nin nüfus sıralaması önemli ölçüde değişiyor. Bu çalışmada doğum yeri ve MERNİS kayıtları esas alınarak, nüfusu kayıtlı bulundukları illere taşımaya ilişkin varsayımsal bir dağılım oluşturuldu.

Simülasyonun dayanağı:

Doğum yeri bilgisi, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) veritabanında yer alan kayıtlar kullanılarak üretildi. TÜİK verilerindeki "ikamet edilen ile göre nüfus kütüğüne kayıtlı olunan il" kayıtları üzerinden yapılan derlemeyle, herkes nüfus kütüğünün bulunduğu şehirde yaşasaydı ortaya çıkacak nüfus dağılımları hesaplandı. Bu yöntem, gerçek ikamet verileriyle değil, idari kayıtlardaki kütük yerleşimine dayalı bir simülasyon sunuyor.

Erzurum'un durumu ve göç etkisi:

Analizler, Erzurum'un mevcut şehir nüfusu yaklaşık 736 bin olmasına karşın, nüfus kütüğünde önemli bir yoğunluğa sahip olduğunu gösteriyor. Bu durum, ilin yoğun bir biçimde il dışına göç verdiğini ve kütüğe kayıtlı nüfusun şehirde fiilen yaşayan nüfustan çok daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Simülasyonda herkes kayıtlı olduğu ile dönmüş olsaydı, Erzurum'un kütük nüfusu ilin ülke sıralamasında yükselmesine yol açtı.

Nüfus sıralamasında öne çıkan iller:

Simülasyon sonuçlarına göre kütük nüfusu en yüksek olan iller şu şekilde sıralanıyor: Şanlıurfa: 3.205.103, Konya: 2.702.482, İstanbul: 2.603.870, Diyarbakır: 2.486.449, Ankara: 2.075.894, Samsun: 2.032.154, Sivas: 1.988.289, Erzurum: 1.987.876, İzmir: 1.943.223 ve Hatay: 1.895.656.

Bu liste, kütük nüfusa göre oluşan yeni bir sıralamayı gösteriyor; gerçek hayattaki ikamet ve hizmet ihtiyaçları ise fiili nüfusa göre belirlenmeye devam ediyor. Simülasyon, yerleşim ve göç dinamiklerini idari kayıt perspektifinden değerlendiren bir çerçeve sunuyor ve özellikle kütük ile fiili nüfus arasındaki farkların şehir planlaması ve kamu hizmetleri açısından önemini vurguluyor.

TÜİK'İN 2026 YILI BAŞINDA AÇIKLADIĞI EN GÜNCEL ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) KÜTÜK VERİLERİ SİMÜLASYONUNA GÖRE, HERKES KENDİ MEMLEKETİNE (NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İLE) DÖNSEYDİ ERZURUM, TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK 8. İLİ OLURDU.