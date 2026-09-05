Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Bursa'da gelin yolunu dört saate uzatan asırlık düğün geleneği

Bursa'nın Derekızık köyündeki asırlık düğün geleneğinde gelin arabası, gençlerin ritüelleri ve damadın kahve yapmasıyla 200 metreyi 4 saatte kat etti.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 10:24

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 10:26

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bursa'da gelin yolunu dört saate uzatan asırlık düğün geleneği

Bursa'nın Derekızık köyünde asırlık ritüel

Derekızık köyünde asırlardır süren düğün geleneği bu kez Zonguldak'tan gelin olarak gelen Tuğba Yılmaz ve damat Serdar Kitapçı çiftinin nikâhına damga vurdu. Gelin arabasının köy girişinde bir kamyonla kesilmesiyle başlayan uygulama, yaklaşık 200 metrelik mesafenin 4 saat sürmesine yol açtı.

Gelin aracının ilerleyişi neden uzadı:

Köyün gençleri önce damadı çağırıp halay oynadı, ardından gelin aracının önüne tepsilerle yemek isteyerek yolu kesti. Yemeklerini yiyen gençler, her saat başında tepsileri yaklaşık 10 metre ileri taşıdı; bu arada gelin ve damat araçta bekledi. Gelin aracı, bu ritüeller nedeniyle planlanan hızda ilerleyemedi ve kısa mesafe uzun bir törensel sürece dönüştü.

Damadın sınavları ve çeyiz geleneği:

Evine yaklaşırken damadın sınavları devam etti. Gençler köy tavuğu isteyince tavuklara kurdele bağlanıp müzik eşliğinde oynandı. Ardından damadın hamaratlığı test edilmek istendi; Serdar Kitapçı yolun ortasında piknik tüpünde Türk kahvesi pişirdi ve ikram etti. Kahveler beğenilince yol yeniden açıldı.

Damat evinin önünde ise damadın annesinden kırılmak üzere en değerli tabak takımından parça istenmesi kısa bir pazarlığa yol açtı. Anne, kendi çeyizinden birkaç tabağı gençlere verdi; tabağın kırılmasının ardından Tuğba Yılmaz ile Serdar Kitapçı eve girebildi. Ancak ritüel burada bitmedi: gençler damadı yeniden sokağa davet edip ağzına lokum doldurdu, sağdıç ve damadın kardeşi de aynı uygulamadan geçti.

Gelenek, Derekızık gibi köylerde toplumsal dayanışma ve düğün ritüellerinin nesiller boyu nasıl yaşatıldığını gösteren canlı bir örnek olarak sürdürülüyor.

BURSA’DA ASIRLARDIR YAŞATILAN DÜĞÜN GELENEĞİNDE DAMAT YOLUN ORTASINDA KAHVE PİŞİRDİ, GELİN ARABASI...

BURSA’DA ASIRLARDIR YAŞATILAN DÜĞÜN GELENEĞİNDE DAMAT YOLUN ORTASINDA KAHVE PİŞİRDİ, GELİN ARABASI 200 METRELİK YOLU 4 SAATTE GEÇTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Jandarma Pelitözü'nde motosiklet sürücülerine ekipman ve kural hatırlatması
images

Tarım ve istihdama destek amacıyla Pazaryeri'de çiftlikte inceleme
images

Her akşam bahçesini 50 kediye açan 62 yaşındaki gönüllü
images

Eskişehir'de gençlik yaz kulübü kapanış şenliği coşkuyla tamamlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bilecik’te jandarmadan operasyon: dolandırıcılık hükümlüsü cezaevine gönderildi

Jandarma Pelitözü'nde motosiklet sürücülerine ekipman ve kural hatırlatması

Işık ihlalinde motosikletle çarpışan taksi sürücüsüne 51 bin lira ceza

Tarım ve istihdama destek amacıyla Pazaryeri'de çiftlikte inceleme

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı: biri ağır