Bursa'da gelin yolunu dört saate uzatan asırlık düğün geleneği

Bursa'nın Derekızık köyünde asırlık ritüel

Derekızık köyünde asırlardır süren düğün geleneği bu kez Zonguldak'tan gelin olarak gelen Tuğba Yılmaz ve damat Serdar Kitapçı çiftinin nikâhına damga vurdu. Gelin arabasının köy girişinde bir kamyonla kesilmesiyle başlayan uygulama, yaklaşık 200 metrelik mesafenin 4 saat sürmesine yol açtı.

Gelin aracının ilerleyişi neden uzadı:

Köyün gençleri önce damadı çağırıp halay oynadı, ardından gelin aracının önüne tepsilerle yemek isteyerek yolu kesti. Yemeklerini yiyen gençler, her saat başında tepsileri yaklaşık 10 metre ileri taşıdı; bu arada gelin ve damat araçta bekledi. Gelin aracı, bu ritüeller nedeniyle planlanan hızda ilerleyemedi ve kısa mesafe uzun bir törensel sürece dönüştü.

Damadın sınavları ve çeyiz geleneği:

Evine yaklaşırken damadın sınavları devam etti. Gençler köy tavuğu isteyince tavuklara kurdele bağlanıp müzik eşliğinde oynandı. Ardından damadın hamaratlığı test edilmek istendi; Serdar Kitapçı yolun ortasında piknik tüpünde Türk kahvesi pişirdi ve ikram etti. Kahveler beğenilince yol yeniden açıldı.

Damat evinin önünde ise damadın annesinden kırılmak üzere en değerli tabak takımından parça istenmesi kısa bir pazarlığa yol açtı. Anne, kendi çeyizinden birkaç tabağı gençlere verdi; tabağın kırılmasının ardından Tuğba Yılmaz ile Serdar Kitapçı eve girebildi. Ancak ritüel burada bitmedi: gençler damadı yeniden sokağa davet edip ağzına lokum doldurdu, sağdıç ve damadın kardeşi de aynı uygulamadan geçti.

Gelenek, Derekızık gibi köylerde toplumsal dayanışma ve düğün ritüellerinin nesiller boyu nasıl yaşatıldığını gösteren canlı bir örnek olarak sürdürülüyor.

BURSA’DA ASIRLARDIR YAŞATILAN DÜĞÜN GELENEĞİNDE DAMAT YOLUN ORTASINDA KAHVE PİŞİRDİ, GELİN ARABASI 200 METRELİK YOLU 4 SAATTE GEÇTİ.