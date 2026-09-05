Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Yer sofrasında beklenmedik ziyaretçi: Diyarbakır'da Arap tavşanına kek ikramı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yer sofrasında yemek yerken karşılaştığı Arap tavşanına kek veren Şerif Polat, hayvanı daha sonra doğal yaşamına bıraktı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 10:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yer sofrasında beklenmedik ziyaretçi: Diyarbakır'da Arap tavşanına kek ikramı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde beklenmedik ziyaretçi

Çınar ilçesinde yer sofrasında oturan Şerif Polat, yemek yerken yanına gelen Arap tavşanını fark etti. Bir süre hayvanı izleyen Polat, görünüşünün kendisine biraz kanguruyu, biraz da fareyi andırdığını söyledi.

görünüşü ve ilk izlenim:

Polat, tavşanın hareketlerini ve dış görünüşünü gözlemledikten sonra elindeki kekten bir parça vererek hayvanı besledi. Polat, kekten yemesinin ardından tavşanın sakin kaldığını ve kısa sürede alıştığını aktardı.

besleme ve sonrası:

Beslemenin ardından Polat, tavşanı bulunduğu çevrede doğal yaşam alanına bıraktı. Olay kısa süreli ve müdahalesiz bir ziyaret olarak kayda geçti.

DİYARBAKIR&#039;DA YER SOFRASINA GELEN ARAP TAVŞANINA KEK İKRAM ETTİ

DİYARBAKIR'DA YER SOFRASINA GELEN ARAP TAVŞANINA KEK İKRAM ETTİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Vali Yamlı Göle'de birden fazla kamu yatırımını hizmete açtı
images

Konak kafe tahliyesinde hukuk süreci karar aşamasına geldi
images

Porsuk'un kıyılarında müzik, kukla ve gondol coşkusu sürüyor
images

Ayancık’ta yarım kalan huzurevi projesi bakanlığa devredildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kuş çarpması sonrası Qantas uçağı Christchurch'e indi

KKTC'de yolcu gemisi faciasında can kaybı 13'e yükseldi

Boztepe'de hayvan nakliyatı yapan tır yan yattı; sürücü yara almadan kurtuldu

Orman yönetiminde 2027 hedefleri şekilleniyor

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı: biri ağır