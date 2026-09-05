Yer sofrasında beklenmedik ziyaretçi: Diyarbakır'da Arap tavşanına kek ikramı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde beklenmedik ziyaretçi

Çınar ilçesinde yer sofrasında oturan Şerif Polat, yemek yerken yanına gelen Arap tavşanını fark etti. Bir süre hayvanı izleyen Polat, görünüşünün kendisine biraz kanguruyu, biraz da fareyi andırdığını söyledi.

görünüşü ve ilk izlenim:

Polat, tavşanın hareketlerini ve dış görünüşünü gözlemledikten sonra elindeki kekten bir parça vererek hayvanı besledi. Polat, kekten yemesinin ardından tavşanın sakin kaldığını ve kısa sürede alıştığını aktardı.

besleme ve sonrası:

Beslemenin ardından Polat, tavşanı bulunduğu çevrede doğal yaşam alanına bıraktı. Olay kısa süreli ve müdahalesiz bir ziyaret olarak kayda geçti.

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