Okul sporlarında yeni hedef: Erzurum'da tesis kullanımı ve katılım artırılacak

Toplantı kamp eğitim merkezinde gerçekleştirildi

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Okul Sporları Planlama ve Koordinasyon Toplantısı, Kamp Eğitim Merkezi'nde yapıldı. Toplantı; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayıp açılış konuşmalarıyla sürdü.

gündem ve katılımcılar:

Toplantıya Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Erzurum GSİM Okul Sporları Şube Müdürü Yaşar Elen, İl Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürü İbrahim Okutucu ile çok sayıda beden eğitimi öğretmeni katıldı. Katılımcılar, okul sporlarının planlanması, mevcut tesislerin etkin kullanımı ve müsabaka organizasyonlarına ilişkin koordinasyonu görüştü.

talepler ve hedefler:

Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, tesis yatırımlarına vurgu yaparak "Çocuklarımıza mahcuptuk ama çok şükür yenilediğimiz ve yaptığımız modern tesislerimizle çocuklarımızın huzuruna çıktık. Artık bu tesislerden kahramanlar çıkaracağız" ifadelerini kullandı. Dönmez'in sözleri, altyapı ve tesis kullanımının performansa dönük beklentisini özetledi.

İl Müdürü Levent Çakmur ise göreve geldikleri dönemde okul sporlarında katılımın arttığını belirterek, "Bundan böyle okul sporlarında grup müsabakalarında ve Türkiye şampiyonalarında daha fazla Erzurum takımının ve sporcusunun olması için el birliği ile çalışacağız" dedi. Çakmur'un mesajı, iller düzeyinde daha geniş katılım ve rekabet hedefini ön plana çıkardı.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, eğitim ve spor ilişkisine dair kapsamlı bir yaklaşımdan söz ederek "Çocuğa ve insana bakış açımız tek kanatlı değil çift kanatlı olacak. Çocuğun beceri setlerine daha fazla nasıl yardımcı olabiliriz bunun için daha fazla çalışacağız" şeklinde konuştu. Ekici, ortalama 160 bin öğrenci ile büyük bir aile olduklarını hatırlatarak, öğrencilerin kendilerini ifade etme kapasitesinin yükseltilmesine önem vereceklerini vurguladı.

Ekici ayrıca Erzurum'un yerel spor imkanlarına dikkat çekti; kentteki buz salonları ve olimpiyat şehri kimliğinin, okul sporlarında daha yüksek beklenti ve sorumluluk doğurduğunu belirtti ve Milli Eğitim olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile daha fazla iş birliği ve talep için yarışacaklarını söyledi.

sunum ve sonraki adımlar:

Toplantıda Erzurum GSİM Okul Sporları Şube Müdürü Yaşar Elen tarafından yapılan sunumla mevcut programlar, müsabaka takvimi ve altyapı kullanım planları paylaşıldı. Katılımcılar, önümüzdeki dönemde grup müsabakaları ile Türkiye şampiyonalarına daha fazla sporcu gönderilmesi ve tesislerin etkin takvimi konusunda iş birliğinin artırılmasında mutabık kaldı.

Toplantı, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, öğretmenlerin saha destekleri ve öğrencilerin sporla buluşma oranlarının yükseltilmesine yönelik somut adımların planlanmasıyla son buldu.

ERZURUM GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ORTAKLAŞA DÜZENLEDİĞİ OKUL SPORLARI PLANLAMA VE KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI.