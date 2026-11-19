Erzurum'da okul ziyaretinde trafik bilinci

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre İlkokulu'nu ziyaret ederek birinci sınıf öğrencilerine yönelik trafik bilinci eğitimi gerçekleştirdi. Ziyarette çocuklara trafikte güvenlik ve temel kuralların önemi sade ve anlaşılır bir dille aktarıldı.

Eğitimin içeriği:

Program kapsamında miniklere temel trafik kuralları, yaya güvenliği, güvenli karşıdan karşıya geçiş yöntemleri ile emniyet kemeri kullanımının önemi gibi konular detaylı şekilde anlatıldı. Eğitim, çocukların gündelik hayatta karşılaştıkları durumlara yönelik örneklerle desteklendi ve bilinçli yaya ile yolcu olma davranışları üzerinde duruldu.

Uygulamalı yöntemler ve etkinlik sonrası:

Ekipler, kısa uygulamalı gösterimler ve çocukların sorularını yanıtlayarak bilgilerin pekişmesini sağladı. Eğitim sonrası öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edilerek etkinlik neşeli bir şekilde tamamlandı ve çocukların ilgisi dikkat çekti.

Konuyla ilişkin Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Trafik kültürünün çocuklukta kazanılan bilinçle şekillendiği anlayışıyla, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın trafik kurallarına duyarlı bireyler olarak yetişmeleri amacıyla eğitim ve farkındalık çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, benzer eğitimlerin düzenli olarak sürdürülmesinin trafik güvenliğinin artırılması ve uzun vadede risklerin azaltılması açısından önemine işaret ediyor.

ERZURUM İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK TRAFİK BİLİNCİ EĞİTİMİ DÜZENLEDİ.