Kazada yaşananlar:

Mersin'in Tarsus ilçesi Özbek Mahallesi Eski Ankara Yolu Çamtepe Kavşağı'nda meydana gelen kazada, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan Pınar Oruç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Kazada otomobilde bulunan Ayfer Evren (46) olay yerinde hayatını kaybetmiş, otomobil sürücüsü Ö.E. ile Pınar Oruç (42) yaralanmıştı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza detayları ve araç bilgileri:

Olayda, Ö.E. yönetimindeki 01 GD 571 plakalı otomobil ile B.K. idaresindeki 01 ANB 453 plakalı kamyon çarpıştı. Kaza yerindeki ilk değerlendirmeler ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu yaralılardan biri Tarsus Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Pınar Oruç'un hayatını kaybetmesiyle kazanın boyutu netlik kazanırken, bölgedeki trafik akışı kısmi olarak etkilendi.

Soruşturma:

Olayla ilgili güvenlik güçleri ve savcılığın yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Kazanın oluş nedenine ilişkin tespitler ve araçların hızlı incelemesi sonucunda sorumluluklar belirlenecek.

MERSİN’N TARSUS İLÇESİNDE KAMYON İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA AĞIR YARALANAN PINAR ORUÇ, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ. BÖYLECE KAZADA YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 2’YE YÜKSELDİ.