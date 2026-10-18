Okul yöneticilerine pratik odaklı şiddet önleme semineri

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, okullarda şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde yöneticilere yönelik bir seminer düzenlendi. Etkinlik, Ada Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirildi ve eğitim kadrosu ile idareciler bir araya geldi.

Seminerin içeriği:

Program, 2024/56 sayılı Okullarda Şiddetin Önlenmesi Genelgesi doğrultusunda hazırlandı. Söke Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nden rehberlik öğretmenleri Yüksel Melih Güngör ve Süleyman Yaman tarafından verilen eğitimde, okul ortamlarında karşılaşılabilecek şiddet olayları ve akran zorbalığı ele alındı. Katılımcılara, bu tür davranışların tespitinde dikkat edilmesi gereken göstergeler ve uygulanabilir önleyici tedbirler aktarıldı.

Gerçek olay örnekleri üzerinden gerçekleştirilen interaktif çalışmalar sayesinde yöneticiler, farklı senaryolarda izlenebilecek müdahale yollarını tartıştı ve okul ortamına uygun adımları değerlendirdi. Uygulamalı yaklaşımlar, karar verme süreçlerini hızlandırmayı ve benzer vakalarda daha tutarlı davranılmasını amaçladı.

İlçe müdürünün vurguları:

Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı seminerin açılışında, okullarda şiddetin önlenmesinde erken müdahale ve etkili rehberlik çalışmalarının önemine dikkat çekti. Yapıcı, akran zorbalığıyla başlayan olumsuz davranışların zamanında fark edilmesinin gerekliliğini; gerekli müdahalelerin gecikmeden ve kararlılıkla yapılmasının önemini vurguladı. Ayrıca, daha ağır sonuçların önüne geçilebilmesi için okullarda sıfır tolerans anlayışının benimsenmesi gerektiğini belirtti.

Seminer, yöneticilere yönelik yönlendirme ve değerlendirme oturumlarının ardından sona erdi. Katılımcılar, kazandıkları yaklaşım ve araçlarla okullarında şiddeti önlemeye yönelik uygulamaları güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

AYDIN’IN KUŞADASI İLÇESİNDE, OKULLARDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA OKUL YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK SEMİNER DÜZENLENDİ.