Okul yöneticilerine yeni vizyon: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Palandöken'de

Erzurum'da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli semineri:

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, okul yöneticilerine yönelik düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Semineri" kapsamında Palandöken Sabahattin Solakoğlu İlkokulunu ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Ziyarette eğitim-öğretim süreçlerinin güçlendirilmesi ve yeni eğitim vizyonunun okul düzeyinde nasıl uygulanacağı üzerine görüş alışverişi yapıldı.

Seminerin odağı ve temel yaklaşımı:

Ekici, seminerde modelin ana hedeflerini katılımcılarla paylaştı. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, öğrencilerimizi yalnızca akademik bilgiyle değil; millî ve manevi değerleri, becerileri ve erdemleriyle bir bütün olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyor." sözleriyle modelin kapsamını özetledi. Seminere katılan yöneticiler, okul pratikleri ve ders dışı etkinliklerle bu hedeflerin nasıl destekleneceğini tartıştı.

Okul yöneticilerinin rolü ve beklentiler:

Ekici, modelin sahada başarılı olmasında okul yöneticilerinin liderliğinin belirleyici olduğunu vurguladı: "Bu modelin okullarımızda en güçlü şekilde hayata geçirilmesinde okul yöneticilerimizin liderliği büyük önem taşıyor." Ayrıca kursiyerlerin görüş ve önerilerini dinleyerek seminerin verimli geçmesini diledi ve tüm eğitim yöneticilerine çalışmalarında başarılar temennisinde bulundu.

ERZURUM İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ N SÜLEYMAN EKİCİ, OKUL YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ SEMİNERİ KAPSAMINDA PALANDÖKEN SABAHATTİN SOLAKOĞLU İLKOKULUMUZU ZİYARET EDEREK KURSİYERLERLE BİR ARAYA GELDİ.