Dolar 48,9788 +0,13%
Euro 55,7577 +0,03%
Bist 12.650,80 -1,93%
Altın Gram 6.598,95 -3,02%
EUR/USD 1,1379 -0,13%
Brent Petrol 99,10 +1,70%
--°

Okula pompalı tüfekle gelen öğrenci Tuşba'da paniğe yol açtı

Van Tuşba'daki Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'nda ismi açıklanmayan bir kız öğrenci sabah pompalı tüfekle okula gelince öğretmen ve veliler müdahale etti, polis çağrıldı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 09:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Okula pompalı tüfekle gelen öğrenci Tuşba'da paniğe yol açtı

Olayın gelişimi:

Van'ın Tuşba ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'nda sabah saatlerinde dikkat çeken bir olay yaşandı. İsmi açıklanmayan bir kız öğrenci, okula gelirken yanında boş olduğu belirtilen pompalı tüfek ile fark edildi ve durum kısa sürede paniğe dönüştü.

Olayı gören öğretmenler ve okul çevresindeki veliler hızla müdahale ederek silahı öğrenciye ulaşmadan aldı. Gelişmeler üzerine okul yönetimi durumu derhal güvenlik güçlerine bildirdi.

Okulda güvenlik ve müdahale:

Bölgeye intikal eden polis ekipleri, alınan silahı teslim alarak emniyete götürdü. Söz konusu öğrenci, ifadesi alınmak üzere polis merkezine sevk edildi. Olayın ardından öğrenci velileri okula gelerek bilgi almak istedi; okul çevresinde kısa süreli yoğunluk oluştu.

Yetkililer, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve okul ile ailelerin bilgilendirildiğini belirtti. Olayın detayları hakkında gerekli incelemenin polis tarafından yürütüldüğü aktarıldı.

VAN&#039;IN TUŞBA İLÇESİNDE UZUN NAMLULU SİLAHLA OKULA GELEN ÖĞRENCİ BÜYÜK KORKUYA NEDEN OLDU.

VAN'IN TUŞBA İLÇESİNDE UZUN NAMLULU SİLAHLA OKULA GELEN ÖĞRENCİ BÜYÜK KORKUYA NEDEN OLDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bekçi kulübesinde ısınma için odun yaktığı iddia edilen kişi ölü bulundu
images

Park halindeki kamyonetin motoru alev aldı, İpekyolu'nda geriye hurda kaldı
images

Ambulansa binmek için polisle pazarlık yapan Burdur sakini hastaneden ayrıldı
images

Han'dan kent merkezine giderken ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ambulans uçakla 50 günlük Eylül Konya'ya sevk edildi

mersin sahillerinde yaklaşık 100 bin caretta yavrusu denizle buluştu

Çocuklarda besin alerjisinde tanı klinik öyküyle şekilleniyor

Kocaeli sokaklarına belediyenin kendi atölyesinden yeni yüz

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi