Okullar açılmadan önce yapılan denetimde 21 kırtasiyeye 158 bin lira ceza

Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul malzemeleri satan işletmelerde kapsamlı fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde kasa fiyatı ile reyon etiketleri arasındaki tutarsızlıklar ile ürün etiketlerinde bulunması gereken bilgiler mevzuata uygunluk açısından incelendi.

Denetimin kapsamı ve tespit edilenler:

Ekipler kent genelinde öncelikle talebin arttığı kırtasiye ürünlerine odaklandı. Yapılan kontrollerde 116 firma ve 16 bin 513 ürün incelendi; etiketlerde satış fiyatı, birim fiyat, üretim yeri ve ayırt edici özelliklerin eksiksiz gösterilip gösterilmediği kontrol edildi. Denetimler sonucunda mevzuata aykırı uygulama tespit edilen 21 firmaya, 40 üründeki aykırılıklar nedeniyle toplam 158 bin 920 TL idari yaptırım uygulandı.

Yıl başından bu yana il genelinde yapılan denetimler kapsamında ise bin 556 firma ve çok sayıda ürün kontrol edilmiş; tespit edilen aykırılıklar nedeniyle toplamda 2 milyon 538 bin 747 lira cezai işlem uygulandığı bilgisi paylaşıldı.

İl müdürünün açıklaması:

Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar ve ekibi denetim sırasında bir işletmede incelemede bulundu. Uçar, denetimlerin amacının veliler ve öğrencilerin mağduriyetini önlemek, tüketici haklarını korumak ve ticari faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesine katkı sağlamak olduğunu belirtti. Uçar, denetimlerin eğitim dönemi içinde de süreceğini vurguladı.

Uçar, denetim sonuçlarını özetleyerek, "Okulların açılmasına bir ay kala kitap-kırtasiye ve kırtasiye malzemesi satan işletmelere yönelik denetimler sonucunda 116 firma 16 bin 513 ürün denetlenmiş olup aykırı davranan 21 firmaya 40 üründe aykırılık nedeniyle 158 bin 920 TL idari yaptırım uygulanmıştır" dedi. Ayrıca 2026 yılı başından bu yana yapılan denetimlere ilişkin rakamları da paylaşarak vatandaşları bilgilendirdi.

Vatandaşların karşılaştıkları aksaklık ve şikâyetleri iletmeleri için başvurabilecekleri kanallar arasında Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Haksız Fiyat Artışı Mobil Uygulaması ve Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürlüğü yer alıyor. Uçar, tüketicinin uygun fiyatla, düşük maliyetle kaliteli ürüne ulaşmasının birinci öncelikleri olduğunu kaydetti.

TİCARET BAKANLIĞININ TALİMATLARI DOĞRULTUSUNDA KENT GENELİNDE SÜRDÜRÜLEN DENETİMLERDE, OKULLARIN AÇILMASINA KISA SÜRE KALA KIRTASİYE ÜRÜNLERİNE YÖNELİK ARTAN TALEP NEDENİYLE BU İŞLETMELERE AĞIRLIK VERİLDİ