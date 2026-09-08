Dolar 48,4548 +0,04%
Euro 56,3351 +0,13%
Bist 14.134,24 -0,12%
Altın Gram 6.927,01 -0,67%
EUR/USD 1,1621 -0,03%
Brent Petrol 98,53 +2,34%
--°

Okullar açılmadan önce yapılan denetimde 21 kırtasiyeye 158 bin lira ceza

Kahramanmaraş'ta okullar açılmadan 116 firma ve 16 bin 513 ürün denetlendi; mevzuata aykırı 21 firmaya 40 üründeki aykırılıklar için 158 bin 920 TL idari yaptırım uygulandı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 14:06

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Okullar açılmadan önce yapılan denetimde 21 kırtasiyeye 158 bin lira ceza

Okullar açılmadan önce yapılan denetimde 21 kırtasiyeye 158 bin lira ceza

Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul malzemeleri satan işletmelerde kapsamlı fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde kasa fiyatı ile reyon etiketleri arasındaki tutarsızlıklar ile ürün etiketlerinde bulunması gereken bilgiler mevzuata uygunluk açısından incelendi.

Denetimin kapsamı ve tespit edilenler:

Ekipler kent genelinde öncelikle talebin arttığı kırtasiye ürünlerine odaklandı. Yapılan kontrollerde 116 firma ve 16 bin 513 ürün incelendi; etiketlerde satış fiyatı, birim fiyat, üretim yeri ve ayırt edici özelliklerin eksiksiz gösterilip gösterilmediği kontrol edildi. Denetimler sonucunda mevzuata aykırı uygulama tespit edilen 21 firmaya, 40 üründeki aykırılıklar nedeniyle toplam 158 bin 920 TL idari yaptırım uygulandı.

Yıl başından bu yana il genelinde yapılan denetimler kapsamında ise bin 556 firma ve çok sayıda ürün kontrol edilmiş; tespit edilen aykırılıklar nedeniyle toplamda 2 milyon 538 bin 747 lira cezai işlem uygulandığı bilgisi paylaşıldı.

İl müdürünün açıklaması:

Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar ve ekibi denetim sırasında bir işletmede incelemede bulundu. Uçar, denetimlerin amacının veliler ve öğrencilerin mağduriyetini önlemek, tüketici haklarını korumak ve ticari faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesine katkı sağlamak olduğunu belirtti. Uçar, denetimlerin eğitim dönemi içinde de süreceğini vurguladı.

Uçar, denetim sonuçlarını özetleyerek, "Okulların açılmasına bir ay kala kitap-kırtasiye ve kırtasiye malzemesi satan işletmelere yönelik denetimler sonucunda 116 firma 16 bin 513 ürün denetlenmiş olup aykırı davranan 21 firmaya 40 üründe aykırılık nedeniyle 158 bin 920 TL idari yaptırım uygulanmıştır" dedi. Ayrıca 2026 yılı başından bu yana yapılan denetimlere ilişkin rakamları da paylaşarak vatandaşları bilgilendirdi.

Vatandaşların karşılaştıkları aksaklık ve şikâyetleri iletmeleri için başvurabilecekleri kanallar arasında Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Haksız Fiyat Artışı Mobil Uygulaması ve Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürlüğü yer alıyor. Uçar, tüketicinin uygun fiyatla, düşük maliyetle kaliteli ürüne ulaşmasının birinci öncelikleri olduğunu kaydetti.

TİCARET BAKANLIĞININ TALİMATLARI DOĞRULTUSUNDA KENT GENELİNDE SÜRDÜRÜLEN DENETİMLERDE, OKULLARIN...

TİCARET BAKANLIĞININ TALİMATLARI DOĞRULTUSUNDA KENT GENELİNDE SÜRDÜRÜLEN DENETİMLERDE, OKULLARIN AÇILMASINA KISA SÜRE KALA KIRTASİYE ÜRÜNLERİNE YÖNELİK ARTAN TALEP NEDENİYLE BU İŞLETMELERE AĞIRLIK VERİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Belediye üretimden sofraya uzanan besi çiftliğini hizmete açtı
images

Modern yaşam erkeğin üreme sağlığını nasıl zorluyor
images

Yılmaz'tan küresel adalet ve diaspora çağrısı: medeniyetimiz antisemitik değildi...
images

SEKA’nın kurumsal hafızası beş bin belgeyle dijitale taşınıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırıkkale'de çocukların ilk adımı: Pevrul Kavlak Gündüz Bakımevi açıldı

Mardin Artuklu'da öğrenci servisi devrildi: 13 öğrenci yaralandı

Görele'de görevli din görevlisi dereye uçan araçta hayatını kaybetti

Samsun'da apartman dairesine düzenlenen operasyonda binlerce makaron ve tütün ele geçirildi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı