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Okullar yeni döneme tertemiz giriyor: Yunusemre'den kapsamlı bahçe bakımı

Yunusemre Belediyesi, 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim yılı öncesinde lise ve anaokulu bahçelerinde budama, çim biçme ve çevre düzenlemesi yaptı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 11:54

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Okullar yeni döneme tertemiz giriyor: Yunusemre'den kapsamlı bahçe bakımı

Yunusemre'de okullar eğitim yılına hazırlanıyor:

Yunusemre Belediyesi, 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı öncesinde ilçe genelindeki okulların bahçelerinde yoğun bakım ve çevre düzenlemesi çalışması yürüttü. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, lise ve anaokullarının açık alanlarını öğrencilerin yeni döneme güvenli ve temiz koşullarda başlaması için hazırladı.

Neler yapıldı:

Çalışmalar kapsamında ağaçların budanması, çimlerin biçimi ve yabani otların temizlenmesi gibi temel bakımlar gerçekleştirildi. Ayrıca kuruyan ot ve dalların toplanıp alandan uzaklaştırılması, yeşil alan bakımı ve çevre düzenlemesi yapılarak okul bahçeleri yeniden düzenlendi. Yapılan müdahaleler, hem estetik hem de güvenlik açısından öğrencilerin kullanımına uygun hale getirildi.

Başkanın değerlendirmesi:

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, yürütülen çalışmaları değerlendirirken çocukların sağlıklı ve nitelikli ortamlarda eğitim görmesinin önemine vurgu yaptı. Balaban, "Çocuklarımızın yeni eğitim ve öğretim yılına güzel ve bakımlı şekilde başlamalarını arzu ediyoruz. Okullarımızın açılmasına sayılı günler kala ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılı, sağlıklı ve güzel bir eğitim ve öğretim yılı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye ekiplerinin yoğunlaştırdığı bakım çalışmalarıyla birlikte, Yunusemre'deki okul bahçeleri yeni dönemde öğrencilerin kullanımı için hazır hale getirildi ve eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala hazırlıklar tamamlandı.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ, YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE İLÇE GENELİNDEKİ OKUL BAHÇELERİNDE...

YUNUSEMRE BELEDİYESİ, YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE İLÇE GENELİNDEKİ OKUL BAHÇELERİNDE BAKIM VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPTI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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