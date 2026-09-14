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Okulun koridorları boş kaldı: Haydarbey'de yeni eğitim yılı sessiz başladı

15 Nisan'daki saldırı sonrası eğitime kapatılan Ayser Çalık Ortaokulu, 2026-2027'nin ilk gününde Onikişubat'ta sessiz kaldı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 11:11

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Okulun koridorları boş kaldı: Haydarbey'de yeni eğitim yılı sessiz başladı

Ayser Çalık Ortaokulu yeni dönemde boş kaldı

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da okulda yaşanan silahlı saldırı sonrası eğitime kapatılan Ayser Çalık Ortaokulu, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde sessizlikle karşılandı. Kent genelinde çalan ilk ders zillerine karşın, Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki okulun önü çocuk sesleri ve öğrenci yoğunluğu yerine boş kaldı.

okul çevresi ve ilk gün gözlemleri:

Olayda 9 öğrenci ile matematik öğretmeni Ayla Kara yaşamını yitirmiş, 17 kişi de yaralanmıştı. Saldırının ardından okul binası eğitim-öğretime kapatıldı; alınan bilgiye göre bina, yeni dönemde Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılacak. Okulun yanındaki Ali Galip Çalık Lisesi önünde hareket gözlenirken, Ayser Çalık Ortaokulu çevresinde daha önce duyulan çocuk sesleri ve cıvıltılar bu sabah yerini belirgin bir sessizliğe bıraktı.

mahalle muhtarının değerlendirmesi:

Haydarbey Mahalle Muhtarı Ökkeş Özen yaşananları 'vahim' olarak nitelendirdiğini belirtti ve 'Bu okulun böyle kalması üzücü bir durum' dedi. Muhtar Özen, kendi çocuklarının da okulda okuduğunu, muhtarlık ile okulun yakınlığı nedeniyle ailelerle içli dışlı olduklarını ve olay anında bölgede bulunarak zor günler yaşadıklarını anlattı. Özen, okulun boşaltılmasına ve müdürlüğe tahsis edilmesine şahit olmanın kendisini derinden etkilediğini ifade etti.

KAHRAMANMARAŞ&#039;TA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ İLK DERS ZİLİ BUGÜN ÇALDI. KENT GENELİNDEKİ...

KAHRAMANMARAŞ'TA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ İLK DERS ZİLİ BUGÜN ÇALDI. KENT GENELİNDEKİ OKULLARDA ÖĞRENCİLER DERS BAŞI YAPARKEN, AYSER ÇALIK ORTAOKULU'NUN ÖNÜ İSE DİĞER OKULLARIN AKSİNE SESSİZ KALDI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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