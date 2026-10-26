Oltu'da yeni dönem başladı: Baki Karaca beşinci kez başkan seçildi

Oltu Ticaret ve Sanayi Odası'nda seçim sonuçları

Erzurum’un Oltu ilçesinde gerçekleştirilen Oltu Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde, beyaz listenin üstünlüğüyle yeni dönem belirlendi. Yapılan oylamanın ardından Baki Karaca yeniden başkanlığa seçilerek 5. kez oda başkanlığı görevini üstlenecek.

Komite bazlı sonuçlar:

1. Meslek Komitesi yarışında beyaz liste; Baki Karaca ve Medeni E kerinin yer aldığı beyaz liste, 31 oy alırken, Mahmut Gürsoy ve Hüseyin Gürsoy’un bulunduğu mavi liste 7 oyda kaldı. 2., 3. ve 4. Meslek Komitelerinde beyaz liste seçime rakipsiz katıldı ve söz konusu komitelerde beyaz liste geçerli oyların tamamını alarak meclis üyeliklerini elde etti.

Seçimin en çekişmeli bölümlerinden biri olan 5. Meslek Komitesi'nde ise beyaz liste Halis Cengiz ve Neşet Demir ile, kırmızı listede Kadir Parlak ve İbrahim Mansız yarıştı. Oylama sonucunda beyaz liste 26 oyla seçimleri kazanırken, kırmızı liste 20 oyda kaldı; seçimde ayrıca 2 boş ve 1 geçersiz oy kullanımı kaydedildi.

Yeni yönetim oluşturma süreci:

Beş meslek komitesinin tamamında beyaz listenin başarısı, OTSO'da yeni yönetimin belirlenmesi sürecini başlattı. Seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle birlikte gözler, meclis üyelerinin ve yönetim kurulunun oluşturulacağı toplantılara çevrildi. İlçedeki iş dünyası temsilcileri, Baki Karaca liderliğindeki yeni dönemin önceliklerini ve yol haritasını bekliyor.

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI SEÇİM HEYECANI TAMAMLANDI, BAKİ KARACA 5. KEZ KAZANDI.