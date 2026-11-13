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Olumsuz hava nedeniyle BUDO'nun 13 Kasım seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), 13 Kasım Cuma günü olumsuz hava koşulları nedeniyle Mudanya, İstanbul (Kabataş) ve Armutlu hatlarında planlanan 10 seferin iptal edildiğini duyurdu.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 07:52

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EDİTÖR: Aslı Han

Olumsuz hava nedeniyle BUDO'nun 13 Kasım seferleri iptal edildi

BUDO sefer iptalleri:

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından yapılan açıklamada, 13 Kasım Cuma günü etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle programda yer alan seferlerin tamamının iptal edildiği belirtildi. İptaller Mudanya, İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarını kapsıyor.

iptal edilen seferler:

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

14.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

14.00 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

15.30 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

yolculara uyarı:

Yetkililer, etkilenen güzergâhları kullanan yolcuları seyahat planlarını ertelemeleri veya BUDO'nun resmi kanalları üzerinden güncel sefer bilgilerini kontrol etmeleri konusunda uyardı. Yolcuların bilet ve iade koşullarıyla ilgili güncel duyuruları BUDO'nun web sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip etmeleri öneriliyor.

BUDO&#039;DA OLUMSUZ HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE TÜM SEFERLER İPTAL EDİLDİ - GÖKÇİN...

BUDO'DA OLUMSUZ HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE TÜM SEFERLER İPTAL EDİLDİ - GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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