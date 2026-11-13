tip 2 diyabetin sinsi ilerleyişi ve erken tanının önemi

Tip 2 diyabetin sessiz seyri

Medical Park Ataşehir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Ulusoy Demir, Tip 2 diyabetin yıllarca belirti vermeden ilerleyebileceğini vurguluyor. Kişi kendini sağlıklı hissederken kan şekeri düzeyleri uzun süre yüksek seyredebilir ve bu durum damar, kalp, böbrek ve gözlerde yavaş yavaş hasara yol açabilir.

Belirtiler ve neden fark edilmeyebilir:

Diyabet başlangıçta hafif belirtilerle ilerleyebildiği için uzun süre fark edilmeyebilir. Sık idrara çıkma, aşırı susama, ağız kuruluğu, açıklanamayan kilo kaybı, halsizlik ve bulanık görme hastalığın sık görülen bulguları arasında yer alıyor. Uzm. Dr. Demir, vücudun yavaş düzey değişimlerine uyum sağlaması nedeniyle klasik semptomların yıllarca hissedilmeyebileceğini belirtiyor ve bu sessiz dönemin asıl tehlike olduğuna dikkat çekiyor.

Kimler ne zaman taranmalı:

Uzm. Dr. Demir'e göre birinci derece akrabalarında diyabet olan kişiler düzenli taramaya alınmalı. Hiçbir yakınması veya ek risk faktörü olmayan yetişkinlerde diyabet taramalarına 35 yaşında başlanması öneriliyor; ancak aile öyküsü varsa veya kişinin fazla kilosu, bel ve karın çevresinde yağlanma, hareketsiz yaşam ya da yüksek tansiyon gibi risk faktörleri bulunuyorsa yaş beklenmeden tarama yapılmalı. Ayrıca kilolu çocuk ve ergenlerin de diyabet açısından değerlendirilmesi önem taşıyor.

Testler, insülin direnci ve metabolik süreç:

Açlık kan şekeri ile HbA1c testleri farklı zaman dilimlerini gösterir: açlık kan şekeri ölçülen andaki değeri verirken HbA1c son üç aylık kan şekeri düzeyinin göstergesidir. Bu nedenle yalnızca sabah bakılan açlık değerine güvenip 'diyabet yok' demek yanıltıcı olabilir. Uzm. Dr. Demir, insülin direncinin Tip 2 diyabet gelişiminde ilk aşamalardan biri olduğunu, hücrelerin insüline yanıt vermemesi sonucu pankreasın daha fazla insülin üretmeye çalışmasının zamanla diyabete yol açabileceğini açıklıyor.

Yaşam tarzı, çocuklarda risk ve korunma:

Fazla kilo, hareketsizlik ve yanlış beslenme Tip 2 diyabet riskini artırıyor; özellikle bel ve karın çevresi yağlanması insülin direncini tetikliyor. Paketli gıdalar, rafine şekerli içecekler ve fast-food tüketiminin artması çocuklarda erken yaşta metabolik bozukluklara yol açarak Tip 2 diyabet riskini yükseltiyor. Korunma için geçici diyetler yerine sürdürülebilir değişiklikler öneriliyor: işlenmiş gıdaların ve rafine şeker içeren ürünlerin sınırlanması, lif oranı yüksek besinlerin tercih edilmesi ve düzenli fiziksel aktivite öne çıkıyor. Uzm. Dr. Demir günlük 30–45 dakikalık orta tempolu egzersizin kasların kandaki şekeri kullanmasını artırarak insülin direncini azaltmaya yardımcı olduğunu, ayrıca bel çevresindeki yağlanmanın kontrol altına alınması ve kilonun yüzde 5 ila 10 oranında azaltılmasının diyabet riskini ciddi oranda düşürebileceğini belirtiyor.

Takip, tedavi planlaması ve olası komplikasyonlar:

Kontrolsüz diyabetin kalp ve beyin damarları, böbrekler, gözler ve sinir sistemi üzerinde ciddi etkileri olabilir; yüksek kan şekeri damar yapısını bozarak kalp krizi, inme, böbrek hasarı, görme kaybı veya sinir hasarına bağlı ayaklarda his kaybı ve iyileşmeyen yaralara yol açabilir. Diyabet tanısı konanlarda kan şekeri takibi tedaviye ve hastalığın seyrine göre kişiye özel planlanmalı. Parmak ucu ölçümleri yanında 24 saatlik sensör takipleri de kullanılabiliyor; özellikle insülin kullananlarda veya dalgalanmaları fazla olan hastalarda ölçüm sıklığı artırılabiliyor. Uzm. Dr. Demir, evde yapılan takiplerin yanı sıra hekimin önerdiği aralıklarla laboratuvar testlerinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

MEDİCAL PARK ATAŞEHİR HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. ELİF ULUSOY DEMİR